Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал заявление об отставке, сообщил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук. Документ поступил в украинский парламент.

Стефанчук в телеграм-канале, что заявление будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний. Он также приложил к публикации скриншот документа.

«Согласно пункту 12 части первой статьи 85, части второй статьи 115 Конституции Украины, пункту 1 части первой статьи 18 Закона Украины «О Кабинете Министров Украины», прошу принять мою отставку с поста министра иностранных дел Украины», — говорится в заявлении главы ведомства от 4 сентября.

О том, что президент Украины Владимир Зеленский рассматривает вопрос об увольнении главы МИД еще в марте писала «Страна.ua» со ссылкой на источники, близкие к офису украинского лидера. По данным собеседника, изначально планировалось назначить Кулебу на должность посла Украины в Великобритании, но «затем переиграли», утвердив кандидатуру экс-главкома ВСУ Валерия Залужного.

Источник издания отмечал, что к Кулебе накопилось «очень много вопросов» и претензий, в частности, по кандидатурам послов, предоставляемых МИДом. Как утверждает собеседника «Страны.ua», офис украинского президента «в целом недоволен дипломатической службой».

Дмитрий Кулеба начал работать в Министерстве иностранных дел Украины с 2003 года, когда после окончания вуза пришел на должность атташе Службы главного юридического советника. В 2016 году его назначили постоянным представителем Украины в Совете Европы. В 2019 году Кулеба стал вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции в правительстве Алексея Гончарука. МИД Украины он возглавил в марте 2020 года, став самым молодым министром иностранных дел в истории стран, Кулебе тогда было 38 лет.

Накануне, 3 сентября, Стефанчук сообщил, что глава Минстратегпрома Александр Камышин, глава Минюста Денис Малюська, глава Минэкологии Руслан Стрелец, глава Фонда госимущества Виталий Коваль и вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина подали заявления на увольнение со своих постов.

В начале августа Зеленский анонсировал «кадровые решения» в правительстве. О каких именно перестановках идет речь, он не уточнил.

Утром 3 сентября народный депутат Ярослав Железняк написал в своем телеграм-канале, что завтра-послезавтра» (4-5 сентября) в Верховной Раде рассмотрят ряд правительственных ротаций. По его словам, готовятся увольнения министров юстиции, иностранных дел, экологии и интеграции. Также, по его словам, перестановки произойдут в офисе президента.