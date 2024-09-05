Верховная рада проголосовала за отставку главы МИД Украины

Депутаты Верховной рады Украины проголосовали за отставку Дмитрия Кулебы с поста министра иностранных дел страны, сообщил в своем телеграм-канале нардеп Ярослав Железняк.

Он опубликовал фотографию табло с результатами голосования, из которой следует, что отставку Кулебы поддержали 240 депутатов Рады из 330. Против увольнения главы МИД Украины выступил только один нардеп. Еще 45 человек воздержались от голосования, а 44 депутата в нем не участвовали. Железняк подчеркнул, что сам Кулеба на заседание «так и не пришел».

Еще в марте издание «Страна.ua» со ссылкой на источники, близкие к офису президента Украины Владимира Зеленского, писало, что глава государства рассматривает вопрос об увольнении Кулебы. По данным журнала The Economist, отставка главы МИД была предрешена еще в апреле, когда его заместителем стал замглавы президентского офиса Андрей Сибига (ему, кстати, прочат министерский пост вместо Кулебы).

О том, что министр иностранных дел Украины написал заявление об уходе, стало известно накануне, 4 сентября, от председателя украинского парламента Руслана Стефанчука. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала эту новость словами: «Осень, листопад, сучья обнажаются». Лидер КПРФ и член комитета Госдумы по делам СНГ Геннадий Зюганов заявил RTVI, что перестановки в украинском правительстве не имеют никакого значения из-за его нелигитимности.

По данным Bloomberg, после ухода с поста Кулеба сосредоточится на укреплении связей Киева с НАТО.