Судьба министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы была решена еще в апреле 2024 года, когда заместитель главы офиса президента Андрей Сибига стал заместителем министра иностранных дел, пишет The Economist со ссылкой на несколько источников. По данным издания, отставки Кулебы не произошло из-за давления Госдепа США.

«Напряженность между президентом и его министром иностранных дел росла с начала [военных действий] в 2022 году», — пишет газета.

По информации The Economist, Кулеба пользовался уважением среди иностранных дипломатов в Киеве и на Западе, однако «его дипломатия не всегда соответствовала грубой и эмоциональной риторике его босса»

«Инсайдеры предполагают, что судьба г-на Кулебы была решена в апреле, когда Андрей Сибига, которого, по слухам, должны были заменить, был переведен из офиса президента на должность заместителя министра», — отмечает газета.

Несколько источников, близких к президенту, сообщили изданию, что давление со стороны Госдепартамента США тогда помешало этому переходу.

«Поскольку в Америке начался предвыборный сезон, сейчас внимание сосредоточено на другом», — добавил собеседник.

При этом издание отмечает, что министерские перестановки вряд ли окажут серьезное влияние на правительство или линию фронта. Некоторые источники описывают их как дальнейшую консолидацию власти вокруг руководителя офиса Зеленского Андрея Ермака.

Накануне, 4 сентября, глава Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал заявление об отставке.

Верховная Рада отложила на 5 сентября рассмотрение вопроса об увольнении Кулебы, сообщил украинский депутат Ярослав Железняк. Источник «РБК-Украина» в партии «Слуга народа» заявил, что в зале было «недостаточно депутатов», поэтому голосование по отставке главы МИД перенесли.

Позже Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с кадровыми перестановками в украинском правительстве, сообщил, что после отставки Кулеба сосредоточится на укреплении отношений Киева с НАТО.

О том, что Зеленский рассматривает вопрос об увольнении главы МИД, еще в марте писала «Страна.ua». По данным источника издания, изначально планировалось назначить Кулебу на должность посла Украины в Великобритании, но «затем переиграли», утвердив кандидатуру экс-главкома ВСУ Валерия Залужного.

Собседеник издания отмечал, что к Кулебе накопилось «очень много вопросов» и претензий, в частности, по кандидатурам послов, предоставляемых МИДом. Как утверждает собеседника «Страны.ua», офис украинского президента «в целом недоволен дипломатической службой».