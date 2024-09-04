Масштабные перестановки в правительстве Украины не имеют значения, потому что «режим обречен». Об этом заявил RTVI лидер КПРФ, член комитета Госдумы по делам СНГ Геннадий Зюганов.

«Как бы они ни садились, они в музыканты не годятся. Министры, которые поклоняются нацистам, подчиняются фашистам и затеяли кровавую бойню со своими соотечественниками, своими историческими братьями, обречены», — сказал он.

По мнению Зюганова, сейчас на Украине «некому назначать и устанавливать».

«[Президент Украины Владимир] Зеленский абсолютно нелегитимен, он вообще-то никто уже, и у Верховной рады полномочия закончились. Поэтому можно из себя изображать, перестановки делать, но этот режим обречен, кого бы там ни посадили, всё это выглядит жалко, но и одновременно трагично», — резюмировал лидер КПРФ.

От смены состава кабмина на Украине «ничего не поменяется», заявил «Ленте.ру» первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Сенатор выразил мнение, что в отставку должен подать украинский президент вместе со всеми членами правительства.

В среду, 4 сентября, спикер Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подал прошение об отставке. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала это так: «Осень, листопад, сучья обнажаются».

Ранее заявления об отставке подали сразу несколько украинских министров: глава Минстратегпрома Александр Камышин, глава Минюста Денис Малюська, глава Минэкологии Руслан Стрелец, руководитель Фонда госимущества Виталий Коваль и два зампреда правительства — вице-премьер по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук и вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина.

Кроме того, с занимаемой должности уволен замглавы офиса президента Украины Ростислав Шурма. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.