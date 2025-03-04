Центральный районный суд Красноярска приговорил экс-главу правительства Красноярского края Юрия Лапшина к трем годам и шести месяцам колонии общего режима по делу о превышении должностных полномочий при строительстве городского метро. Бывшему чиновнику также установлен запрет на занятие государственных должностей сроком на 2,5 года. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Как рассказали в Следственном комитете (СК) по Красноярскому краю и республике Хакасия, в сентябре 2019 года транспортное управление заключило государственный контракт с компанией политика и бизнесмена Олега Митволя АО «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» («КрасноярскТИСИЗ») на сумму 954 млн рублей для выполнения работ по обновлению проектной документации строительства метро.

В декабре того же года председатель регионального правительства, осознавая, что подрядная организация выполнила работу лишь частично, незаконно распорядился, чтобы министр транспорта обеспечил подписание актов приемки выполненных работ на сумму более 740 миллионов рублей.

«По указанию министра транспорта Красноярского края руководитель КГКУ «Краевое транспортное управление» подписал акт приемки-передачи выполненных работ, содержащий заведомо ложные сведения. На основании отчетных документов денежные средства в сумме 740 миллионов рублей из федерального бюджета были перечислены в АО «КрасноярскТИСИЗ» и в дальнейшем похищены представителями общества», — уточнили в СК.

Бывший руководитель КГКУ «Краевое транспортное управление» получил от представителей субподрядной организации взятку в сумме 5 млн рублей за подписание акта приемки-передачи. Суд арестовал имущество бывшего руководителя КГКУ «Краевое транспортное управление» наложен арест на сумму более 2,5 млн рублей, сообщили в ведомстве.

Суд приговорил экс-руководителя КГКУ «Краевое транспортное управление» к десяти годам колонии строгого режима с лишением права занимать должности в государственных органах сроком на четыре года со штрафом в размере 5 млн рублей. Взяткодателя освободили от уголовной ответственности в связи с активным способствованием раскрытию преступления.

В декабре 2023 года бывший министр транспорта Красноярского края признан виновным по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ, ему назначено наказание в виде 3,2 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Лапшин стал фигурантом уголовного дела в октябре 2022 года. О том, что премьера Красноярского края заподозрили в превышении полномочий при строительстве метро стало известно в феврале 2023 года.

По этому же уголовному делу проходит бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь, которому инкриминировалось хищение 950 млн рублей мошенническим путем. В сентябре 2023 года Митволя приговорили к 4,5 годам колонии.

Олег Митволь был задержан сотрудниками ФСБ в июне 2022 года в аэропорту Внуково перед вылетом в Дубай. Источник «Интерфакса» говорил, что он собирался улететь на отдых, а «планов покидать Россию у него не было». Митволя перевезли в Красноярск, городской Центральный районный суд вынес решение о его аресте.

По версии следствия, принадлежащий Митволю «Красноярский ТИСИЗ», который должен был строить метро в Красноярске, получил из бюджета 975,2 млн рублей за невыполненные работы. Митволю предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).