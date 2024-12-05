Бывший глава Республики Алтай Олег Хорохордин назначен заместителем начальника Управления президента по развитию информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и инфраструктуры связи. Об этом сообщает «Банкфакс» со ссылкой на копию соответствующего документа. Сам Хорохордин подтвердил эту информацию порталу «Новости Горного Алтая».

ИТ-управление обеспечивает деятельность президента в сфере развития цифровой инфраструктуры, а также в вопросах применения ИКТ. Кроме того, подразделение занимается подготовкой предложений по развитию цифровой инфраструктуры и применению ИКТ в государственном и муниципальном управлении, а также участием в реализации этих предложений.

По информации собеседник «Банкфакс», Хорохордин мог перейти на работу в администрацию президента в конце ноября.

Как говорится в документе о назначении Хорохордина, он будет «получать ежемесячные надбавки 180% к должностному окладу «за особые условия гражданской службы» и еще 30% — «за выслугу лет на гражданской службе». Кроме того, экс-главе региона будут выплачивать оклад за классный чин действительного государственного советника Российской Федерации второго класса.

Олег Хорохордин родился 3 апреля 1972 года в селе Глушинка Алтайского края. Окончил экономический факультет, а также кафедру государственного и муниципального управления Алтайской академии экономики и права. В 2003 году окончил аспирантуру Российской академии государственной службы при президенте. Кандидат социологических наук.

До начала 2000-х Хорохордин работал на разных предприятиях Алтайского края, возглавлял торговый дом «Алтайэнергострой». В 2002—2006 годах работал в аппарате полпреда в Центральном федеральном округе (ЦФО), с 2006 по 2011 год — в управлении по внутренней политике администрации президента. В 2010-х занимал в аппарате кабмина должность замруководителя секретариата Владислава Суркова. Также работал в секретариатах бывших вице-премьеров Аркадия Дворковича и Максима Акимова. С 2012 по 2019 год возглавлял совет «ГЛОНАСС». В 2018 году принял участие во втором потоке «школы губернаторов».

Республику алтай Хорохордин возглавлял с 2019 по 2024 годы. В июне он объявил об отставке в связи с переходом на новое место работы. Вместо него временно исполняющим обязанности главы региона стал бывший первый заместитель председателя Совета Федерации, экс-секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. На выборах в сентябре он одержал победу и стал избранным губернатором Республики Алтай.