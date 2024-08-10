Бывший генеральный директор YouTube Сьюзан Воджицки умерла в возрасте 56 лет после двух лет борьбы с раком. Об этом в субботу, 10 августа, сообщил гендиректор материнской компании видеохостинга Google Сундар Пичаи в соцсети X.

«Невероятно опечален потерей моей дорогой подруги Сьюзан Воджицки после того, как она два года прожила с раком. <…> Она была невероятным человеком, лидером и другом, оказала огромное влияние на мир, и я один из бесчисленных сотрудников Google, кто стал лучше, узнав ее. Нам будет ее очень не хватать. Наши мысли с ее семьей. Покойся с миром, Сьюзан», — написал он.

О смерти Воджицки вечером 9 августа сообщил в фейсбуке* ее муж Деннис Тропер.

«Моя любимая жена, с которой мы прожили 26 лет, и мать наших пятерых детей покинула нас сегодня после двух лет жизни с немелкоклеточным раком легких. Сьюзан была не просто моим лучшим другом и партнером по жизни, но и человеком с выдающимся умом, любящей матерью и близким другом для многих. Ее влияние на нашу семью и мир было неизмеримым. Мы убиты горем, но благодарны за время, проведенное с ней», — написал Тропер.

Пичаи направил сотрудникам Google письмо в связи со смертью Воджицки. «Ее потеря разрушительна для всех нас, кто знает и любит ее, для тысяч сотрудников Google, которыми она руководила на протяжении многих лет, и для миллионов людей во всем мир», — говорится в письме.

Сьюзан Воджицки возглавляла YouTube на протяжении девяти лет, с 2014 года. Она ушла с поста гендиректора YouTube в феврале 2023 года, объяснив свое решение желанием «начать новую главу», посвященную семье, здоровью и личным проектам. После отставки было объявлено, что Воджицки продолжит работать с некоторыми подразделениями видеохостинга и консультировать Сундара Пичаи по всем продуктам Google.

До прихода в YouTube Воджицки работала в Google. Она участвовала в создании компании, сдав в 1998 году свой гараж в аренду под офис ее основателям. В 1999 году стала первым менеджером по маркетингу Google. Впоследствии занимала в корпорации пост старшего вице-президента по рекламе.

В послужном списке Воджицки — участие в создании поисковика картинок Google, руководство проектом поисковой системы видео и книг, а также ранними этапами создания AdSense, работа над приобретениями YouTube и DoubleClick.

В мае 2022 года Воджицки заявила, что YouTube не будет уходить из России, чтобы у российских пользователей сохранялся доступ к «независимой» информации о боевых действиях на Украине.ё

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