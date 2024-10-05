Мобилизация на Украине не должна затрагивать людей в возрасте от 18 до 25 лет, заявил посол Украины в Великобритании и экс-главком ВСУ Валерий Залужный на встрече с украинскими студентами в Лондоне. По его словам, мобилизовывать молодежь нужно только в «крайнем случае».

«Категорию 18-25 лет нужно максимально беречь. Я почему всегда протестовал, чтобы мобилизация не заходила на людей ниже 25 лет, когда был на посту главнокомандующего, потому что нам нужна Украина и через 20 лет, и через 30 лет», — сказал Залужный (цитата по изданию «Страна.ua»).

По мнению Залужного, те, кому сейчас по 18 лет, — «это совершенно другие люди, которые спасут эту страну».

«Если страна дойдет до такого барьера, когда будет угроза существованию государства как такового, ее могут спасти только молодые люди в возрасте 18-25 лет», — сказал он.

Всеобщую мобилизацию на Украине объявили в первый день военной операции России, 24 февраля 2022 года. Весной этого года президент Владимир Зеленский подписал закон о ее ужесточении. В частности, призывной возраст был снижен с 27 до 25 лет, верхний порог составил 60 лет. Людей, которые не попадают в эту возрастную категорию, принудительно призвать в ВСУ не могут.

В августе 2024 года секретарь оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко заявлял, что мобилизационный возраст для украинцев должен быть от 20 до 50 лет.

«Все, что дальше — это по собственному желанию, но не в боевые подразделения. <…> Если мы хотим нормально обеспечивать боевые части, чтобы люди шли здоровые и могли выполнять боевые задачи, то должно быть 20-50», — говорил он.

В сентябре Костенко вновь вернулся к обсуждению понижения призывного возраста и заявил, что украинским властям придется пойти на такой шаг, если Россия объявит новую волгну мобилизации. На официальном уровне власти Украины о таких планах не говорили.