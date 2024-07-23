Бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный в первой публичной речи после назначения послом в Великобритании призвал жителей западных стран временно «отказаться от ряда свобод ради выживания» в условиях опасности войн.

Залужный выступил на конференции, которую проводил британский Объединенный королевский институт по исследованию вопросов безопасности и обороны (Royal United Services Institute for Defence and Security Studies, RUSI). Текст его речи опубликован в его телеграм-канале.

Экс-главком ВСУ отметил, что войн нужно избегать, но к ним необходимо готовиться. По его словам, готовность к войне должна охватывать «все сферы государственной деятельности», а «самым сложным и важным компонентом» может быть «готовность общества».

«Общество должно согласиться временно отказаться от ряда свобод ради выживания. Современные войны, к сожалению, носят тотальный характер. Они требуют усилий не только армии, но и общества в целом», — сказал Залужный.

Говоря о российско-украинском вооруженном конфликте, он выразил мнение, что изменения, «изобретенные» в ходе этих боевых действий, будут, по всей вероятности, «определять очертания войн и военного искусства в 21-м веке». В этом контексте экс-главком ВСУ упомянул использование технологий, которые, по его словам, «должны обеспечить устойчивость украинской нации».

В то же время Залужный отметил, что российско-украинский конфликт — это «еще не война будущего», а всего лишь противостояние «переходного периода».

Валерий Залужный стал главнокомандующим ВСУ 27 июля 2021 года. В начале марта 2022 года президент Украины Владимир Зеленский повысил его до высшего в ВСУ звания генерала.

В феврале 2024 года Зеленский отправил Залужного в отставку, главкомом ВСУ был назначен генерал-полковник Александр Сырский, который до этого командовал Сухопутными войсками. Залужный в июле приступил к работе в качестве посла Украины в Великобритании.

Разговоры об увольнении Залужного с поста главнокомандующего начались еще в конце 2023 года. СМИ связывали такое решение с разногласиями между Залужным и Зеленским, которые вышли в публичное пространство после публикации статьи главкома ВСУ для The Economist.

Залужный в той статье отмечал, что вооруженный конфликт России и Украины зашел в тупик, а боевые действия могут растянуться на годы и «измотать украинское государство». Зеленский после этого говорил, что не согласен с главкомом ВСУ и не считает ситуацию патовой.