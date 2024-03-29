Кемеровский областной суд освободил от наказания по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» экс-начальника Главного управления МЧС по региону Александра Мамонтова и бывшего главного пожарного инспектора Кемерова Григория Терентьева. Как сообщает ТАСС, такое решение принято в связи с истечением срока давности наказания.

Мамонтов и его бывший подчиненный Терентьев получили приговоры последними из 15 фигурантов уголовных дел о пожаре в «Зимней вишне». В июне 2023 года обоих признали виновными в халатности, повлекшей смерть людей (ч. 3 ст. 293 УК), помимо этого Мамонтова осудили за растрату в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК), Терентьева — за мошенничество с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК). Экс-главе регионального МЧС назначили 10,5 года колонии общего режима, его бывшему подчиненному — 8,5 года колонии. Эти сроки учитывали нахождение фигурантов под арестом с мая 2018 года.

«Приговор Центрального районного суда Кемерова изменить, <…> освободить Мамонтова от наказания по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность) в связи с истечением срока давности наказания. Меру пресечения в отношении осужденного Мамонтова отменить в связи с фактическим отбыванием основного наказания в виде лишения свободы, из-под стражи Мамонтова освободить немедленно», — объявила решение судья 29 марта.

На данный момент Мамонтов провел под стражей пять лет и десять месяцев.

Решением облсуда Терентьев также освобожден от наказания за халатность. Срок, назначенный ему приговором, снизили с 8,5 до 7,5 года. При этом Терентьев вышел на свободу еще в январе 2024 года, поскольку с момента задержания находился в СИЗО, где срок идет в расчете один день за полтора. После судебного решения 29 марта он заявил журналистам, что «по-прежнему полностью не признает себя виновным».

По версии следствия и прокуратуры, Мамонтов и Терентьев не организовали проверку соблюдения требований пожарной безопасности в «Зимней вишне», хотя должны были сделать это до 18 марта 2018 года. Пожар в ТЦ произошел 25 марта 2018 года. В нем, по уточненным данным Следственного комитета, погибли 60 человек, в том числе 37 детей.

Ни Мамонтов, ни Терентьев не признали своей вины в халатности. Экс-начальник областного МЧС утверждал на процессе, что в его полномочия, определенные законами и ведомственными приказами, не входила организация пожарного надзора на конкретном объекте. Он просил суд его оправдать.

Осенью 2023 года от наказания освободили бывшего гендиректора «Зимней вишни» Надежду Судденок, объяснив такое решение состоянием здоровья осужденной. Это произошло через два года после того, как женщину приговорили к 13,5 года колонии.