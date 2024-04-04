В Москве задержали бывшего главу ОВД «Коммунарский» полковника Андрея Тургенева, сообщают 4 апреля РБК и «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По информации собеседников, его подозревают в организации незаконной миграции.

Как пишет Baza, Тургенева задержали вечером 3 апреля. По информации канала, вместе с полковником были задержан старший инспектор отдела по вопросам миграции капитан Вадим Маган.

Источник «Коммерсанта» сообщил, что Тургенев и Маган создали организованную преступную группу (ОПГ), в рамках которой оформили фиктивную постановку на миграционный учет более 1 тыс. иностранцев. Как отмечает собеседник издания, фактически эти иностранные граждане по указанным адресам не проживали.

По данным источника «Ъ», Тургенев и Маган осуществляли фиктивную постановку иностранцев на миграционный учет в период с 1 января по 31 августа 2022 года. Подозреваемые действовали «в целях извлечения имущественной выгоды путем получения незаконного вознаграждения», указал собеседник.

Возбуждены уголовные дела по статьям об организации незаконной миграции (п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК) и превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК), пишет «Коммерсантъ». По информации издания, расследованием занимается управление СКР по Москве.

«Ъ» пишет, что Тургенев был уволен из органов внутренних дел по выслуге лет 9 февраля 2024 года. В то же время РБК указывает, что еще 1 апреля Тургенев был указан на сайте УВД по ТиНАО как действующий глава отдела полиции (сейчас эту должность занимает подполковник полиции Павел Аршун).

РИА Новости со ссылкой на московский главк МВД пишет, что Тургенев был уволен из органов. В ведомстве добавили, что отношении Магана проводится служебная проверка, его отстранили от исполнения своих обязанностей. В случае подтверждения вины бывшего подчиненного Тургенева он также будет уволен и «понесет наказание в установленном порядке», добавили в пресс-службе.