Басманный районный суд Москвы отправил под арест руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС), генерал-полковника таможенной службы Елену Ягодкину. Об этом сообщается в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.

Ягодкину обвиняют в превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье предусматривает до десяти лет лишения свободы. Под арестом она пробудет до 26 мая 2024 года.

Елену Ягодкину задержали 26 марта. Источники РБК сообщали, что расследование касается начисления таможенных пошлин — замруководителя службы проверяют на причастность к коррупции.

По версии следствия, в период с 2018 по 2019 годы Ягодкина на посту руководителя Главного управления доходов и тарифного регулирования ФТС России выдала и незаконно продлила срок исполнения обязательств по акцизным маркам в интересах двух компаний. Они, в свою очередь, использовали выданные марки для реализации контрафактного алкоголя, утверждает следствие.

Как отмечает ТАСС, действия Ягодкиной привели к неуплате налогов и сборов на сумму 1,2 млрд рублей, в том числе акцизов на сумму более 852 млн рублей, налога на добавленную стоимость свыше 261 млн рублей, а также налога на прибыль 114 млн рублей.

Елена Ягодкина работает в таможенных органах работает с 1997 года. На сайте ФТС указано, что она прошла путь от инспектора отдела таможенных платежей Новосибирской таможни до заместителя начальника управления — начальника Службы федеральных таможенных доходов Центрального таможенного управления ФТС России.

С августа 2011 года Ягодкина занимала должность первого заместителя начальника Главного управления федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС России. В январе 2018 года она возглавила это управление.

В сентябре 2019 года Ягодкину назначили на должность замруководителя ФТС. Кроме того, она награждена медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени.