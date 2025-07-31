Московский гарнизонный суд вынес приговор экс-начальнику службы утилизации Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) Минобороны России: полковнику Тимофееву назначено девять лет колонии строгого режима и штраф в размере 2,4 млн рублей по статье о взятке в особо крупных размерах (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, приговором также предусмотрено изъятие денежной суммы, равной размеру взятки (1,2 млн рублей), и лишение звания полковника. Гособвинение требовало для фигуранта 10-летнего срока при тех же дополнительных санкциях.

Как установило следствие, Тимофеев получил незаконное вознаграждение от научно-производственного объединения «Самаравзрывтехнология» (СВТ), занимавшегося утилизацией военной техники. В обмен на деньги он оказывал фирме покровительство и подписывал необходимые документы, пишут “Известия”.

Согласно материалам дела, у предприятия возникли сложности с оформлением бумаг по контрактам с Минобороны. Чтобы ускорить процесс, представители компании предложили чиновнику взятку. Деньги на общую сумму 2,9 млн рублей передавались двумя частями через родственника супруги полковника.

По словам адвоката Тимофеева, обвинение основано на ложных показаниях лиц, якобы передававших взятку. Сам подсудимый подчеркивает, что в указанные даты передачи денег находился в служебных поездках, что исключает возможность получения им каких-либо сумм, отмечает “Коммерсант”.

Тимофеева задержали 24 августа 2023 года. Обвинения против него неоднократно менялись в ходе следствия. Первоначально ему вменяли мошенничество в особо крупном размере , затем переквалифицировали дело на злоупотребление должностными полномочиями, но в итоге прекратили уголовное преследование по этой статье. Также с него сняли обвинение в покушении на получение взятки. В окончательной редакции обвинительного заключения остался только один эпизод — получение взятки в особо крупном размере. Фигурант свою вину не признает.

В начале июля стало известно, что против бывшего главы ГАБТУ заведено еще одно дело. По словам адвоката Тимофеева Юлии Нитченко, ее подзащитного обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, повлекшем тяжкие последствия (п. «б», ч. 2, ст. 285.4 УК РФ).

Как уточнила юрист, предъявленное обвинение связано с пятью госконтрактами, заключенными Минобороны с компанией «Спецтехника». Этот эпизод включен в материалы уголовного дела, возбужденного в отношении бывших руководителей ремонтного предприятия — Олега Иванова и Игоря Миронова.

В октябре 2024 года ТАСС со ссылкой на силовые структуры сообщал, что Миронову и Иванову предъявили обвинение в срыве выполнения оборонных контрактов, что привело к ущербу государству более чем на миллиард рублей. Следствие утверждает, что оба руководителя, заключая договоры на пять военных заказов, изначально осознавали невозможность их выполнения в установленные сроки.