Прокуратура США запросила 6 лет тюремного заключения для бывшего информатора ФБР Александра Смирнова, который обвинял американского президента Джо Байдена и его сына Хантера в получении взяток. В декабре 2024 года Смирнов признался, что эти заявления были ложными. Как пишет Associated Press (AP), эта история играла ключевую роль в усилиях республиканцев объявить импичмент Байдену.

В 2020 году Смирнов заявил своему куратору в ФБР, что Байден и его сын якобы получили взятки в размере $5 млн от украинской газовой компании Burisma Holdings, чтобы Байден-младший мог «защитить компанию от расследования, проводимого в ее отношении генеральным прокурором страны».

Прокуроры отметили, что ложное обвинение Смирнова вызвало «бурю негодования в Конгрессе» и послужило попыткой изменить исход президентских выборов в США в 2020 году. NYT писала, что эти заявления широко пропагандировались республиканцами.

«Совершая свои преступления, он предал США, страну, которая не проявила к нему ничего, кроме великодушия, в том числе предоставила ему величайшую честь, которую только может оказать — гражданство», — приводит AP слова команды специального советника Министерства юстиции Дэвида Вайса о преступлении, совершенном Смирновым.

Смирнов был арестован в феврале 2024 года по делу о даче ложных показаний ФБР. В ноябре прокуратура выдвинула против него налоговые обвинения, утверждая, что он скрыл миллионы долларов дохода, которые получил в период с 2020 по 2022 год. В декабре экс-информатор ФБР признал свою вину.

Адвокаты Смирнова просят, чтобы ему назначили не более четырых лет заключения. Сторона защиты отмечает, что он оказывал «существенную помощь США», работая информатором на протяжении 10 лет. Также правозащитники указывали, что Смирнов страдает от серьезных проблем со здоровьем, а длительный срок заключения «неоправданно продлит его страдания».

«Смирнов получил очень серьезный урок и обещает <…>, что больше не окажется по эту сторону закона», — заявили адвокаты Ричард Шонфельд и Дэвид Чеснофф судье в судебных документах.

Добиваясь смягчения приговора, адвокаты Смирнова написали в судебных документах, что и Хантер Байден, и избранный президент США Дональд Трамп, которому разные адвокаты предъявляли обвинения по двум федеральным делам, «вышли на свободу и избежали какого-либо значимого наказания».

В середине октября 2020 года газета New York Post впервые опубликовала электронные письма Хантера Байдена, якобы обнаруженные на жестком диске ноутбуке сына президента США, который тот забыл в ремонтной мастерской. В документах утверждалось, что Байден-старший, находясь на посту вице-президента, использовал свое положение для помощи сыну с бизнесом на Украине. В частности Хантер познакомил своего отца с топ-менеджером украинской энергокомпании Burisma, а через год Байден требовал власти Украины уволить прокурора, который вел расследование в отношении Burisma.

В Белом доме эти обвинения отвергли, а американская разведка называла обнаруженные на ноутбуке Хантера материалы продуктом «российской дезинформации». При этом телеканал Fox News сообщал, что ФБР не разделяет эту точку зрения.

В феврале 2024 года Смирнов утверждал, что получал сведения о сыне Байдена от российской разведки. Вместе с тем прокуратура называла его «серийным лжецом», неспособным сказать правду «даже о самых элементарных деталях своей жизни».