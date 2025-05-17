Бывший министр торговли Московской области, совладелец «Гостиного двора» Михаил Хубутия, которого его бывшая возлюбленная Юлия Ван обвинила в нападении с топором, пришел к следователю и написал явку с повинной. Об этом сообщает региональное Главное следственное управление СК.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК). В релизе ведомства не приводятся имена подозреваемого и пострадавшей. Baza пишет, что речь идет о Хубутии и Ван. О том, что в отношении экс-министра возбуждено уголовное дело, накануне, 16 мая, телеканалу РЕН ТВ сообщила адвокат девушки.

«Подозреваемый добровольно явился к следователю, написал явку с повинной, в ходе допроса вину в причинении вреда здоровью потерпевшей признал (п. “з” ч. 2 ст. 112 УК РФ), в содеянном раскаялся», — сообщили в СК.

Для «объективного расследования всех обстоятельств произошедшего» следствию также переданы материалы уголовного дела о причинении женщине телесных повреждении и угрозе убийством (ч. 1 ст. 119, п. «з» ч. 2 ст. 112 УК). возбужденное органами МВД.

Дело о нападении

Нападение произошло 24 апреля в доме на территории коттеджного поселка «Трехгорка-5» Одинцовского городского округа. По данным СК, Хубутия «на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений» нанес Ван удары обухом топора. Девушка получила закрытый перелом кисти, а также раны и ушибы конечностей.

Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия, допросили потерпевшую, подозреваемого и свидетелей, провели очные ставки, запросили медицинские документы. При проверке показаний на месте было обнаружено и изъято орудие преступления, добавили в СК.

17 мая Хубутии изберут меру пресечения, сообщил источник РЕН ТВ. По его данным, следствие запросит для него домашний арест.

Юлия Ван готова оказать «максимальное содействие следствию», в том числе пройти проверку на полиграфе, сказала телеканалу ее адвокат.

Защита Хубутии намерена установить «реальные обстоятельства» случившегося, заявил адвокат бизнесмена Сергей Жорин. Он отметил, что после нападения Ван сообщила, что у нее перелом ноги, и показала гипс. «Но в справке, опубликованной в интервью [Ксении] Собчак, ни слова о переломе — это вызывает вопросы», — сказал Жорин.

Если обвинения «окажутся надуманными», защита будет добиваться привлечения Ван к ответственности за ложный донос и подавать иски о защите чести и достоинства, заявил Жорин.

Ранее в разговоре с Daily Storm адвокат экс-министра заявил, что факты, озвученные Ван медикам, полицейским и Ксении Собчак, придуманы и противоречат друг другу.

В интервью Собчак Юлия Ван рассказала, что вечером 24 апреля Хубутия нанес ей удары нижней частью топора по ногам и другим частям тела, а также угрожал убийством. По словам девушки, Хубутия ушел после того, как она притворилась мертвой.

В момент нападения в доме спали общий ребенок Ван и Хубутии и его няня. Женщина не слышала звуков нападения, поскольку приняла перед сном феназепам. По ее словам, «такое ощущение, что это либо не здесь происходило, либо рот закрывался, либо еще что-то».

По словам Ван, некие родственники Хубутии после ее госпитализации призывали не рассказывать о произошедшем и якобы предлагали ей деньги, чтобы замять дело. Девушка также рассказывала, что Хубутия нападал на нее и раньше, а после расставания в 2024 года «бесконечно угрожал» отобрать ребенка, лишить всего имущества и отправить в психиатрическую больницу.

Версия Хубутии

Сам Хубутия отрицал нападение на Ван. Он рассказал журналу StarHit, что познакомился с девушкой через через одного из менеджеров, «специализирующихся на подборе спутниц для обеспеченных клиентов». По словам бизнесмена, между ним и Ван завязалось «финансовое сотрудничество».

«Гонорар каждый раз обсуждался отдельно. Мне понравилась новая знакомая и я купил ей апартаменты. Время от времени Юлия придумывала тарифные планы», — заявил Хубутия.

По его словам, Ван якобы предложила ему «тарифный план супервип» стоимостью 1 млн рублей в месяц, и «подобный формат взаимоотношений сохранился даже после рождения ребенка».

Хубутия утверждает, что беременность была незапланированной, но он «поступил, как должен был поступить любой порядочный человек: признал ребенка, купил большой дом и полностью обеспечивал». Впоследствии бизнесмен начал остывать к партнерше и избегать общения с ней. По словам Хубутии, девушка после этого начала его преследовать и «всячески провоцировала».

Ван в интервью Собчак говорила, что Хубутия сам просил ее родить ребенка после того, как в 2018 году его сын покончил с собой, и пара даже принимала для этого «препараты, чтобы повысить активность».