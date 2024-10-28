Главное военное следственное управление СКР возбудило дело за взятку в 10 млн руб. в отношении бывшего начальника управления планирования связи (1-го управления) Главного управления связи Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-майора Александра Оглоблина. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.

Оглоблин обвиняется в получении взятки в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

«По версии следствия, в 2016-2021 Оглоблин получил от представителей ОАО Пермский телефонный завод «Телта» взятку в размере более 10 млн рублей за осуществление общего покровительства при исполнении многомиллионного государственного оборонного заказа на поставку устройств связи для нужд Минобороны России», — пояснили в СК.

235 гарнизонный военный суд заключил Оглоблина под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

В феврале 2022 года Оглоблина приговорили к 4,5 года колонии за хищение 1,6 млрд рублей. Он был признан виновным в причастности к хищению денег, выделенных для госконтрактов на закупку цифрового телекоммуникационного оборудования для армии.

В августе 2024 года генерал-майор был освобожден из колонии после дачи показаний на экс-начальника главного управления связи генерал-лейтенанта Вадима Шамарина.

Шамарина арестовали 22 мая. Ему вменяют взятку в размере 36 млн рублей от гендиректора пермского телефонного завода «Телта» Алексея Высокова и главного бухгалтера предприятия Елены Гришиной. Взятку Шамарин получил, как считает следствие, за увеличение объема поставляемой продукции завода по госконтрактам для нужд Минобороны и общее покровительство. На следующий день после ареста Шамарина, 23 мая, был арестован начальник департамента Минобороны по обеспечению государственного оборонного заказа полковник Владимир Вертелецкий. Ему СК вменил приемку невыполненных работ по госконтракту на 70 млн рублей.

С апреля 2024 года спецслужбы ведут масштабную операцию по задержанию действующих и бывших высокопоставленных сотрудников Минобороны РФ по коррупционным делам. За решеткой оказались сразу несколько заместителей министра, хищения были вскрыты даже в парке «Патриот». По подсчетам RTVI, минимальная сумма предполагаемого ущерба составляет около 2,4 млрд рублей. Кампанию силовиков уже окрестили чистками.