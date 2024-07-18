235-й гарнизонный военный суд продлил на три месяца срок ареста начальнику главного управления связи ВС России генерал-лейтенанту Вадиму Шамарину, обвиняемому в получении взятки. Об этом в четверг, 18 июля, сообщает ТАСС.

Согласно решению суда, Шамарин пробудет под арестом до 22 октября 2024 года.

Заседание по продлению меры пресечения прошло в закрытом режиме. Следствие ходатайствовало о продлении ареста Шамарина. Защита просила избрать для генерала меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

Во время заседания адвокат Шамарина Игорь Дюкин сообщил, что его подзащитного в мае отстранили от должности замначальника Генштаба, передает РИА Новости.

«Вадим Шамарин отстранен от должности замглавы Генштаба ВС РФ еще в мае, но не уволен, выведен за штат», — сказал он.

По словам адвоката, суд наложил арест наложил арест на автомобиль Mercedes, который генерал приобрел в кредит.

Дело Шамарина

Вадима Шамарина арестовали 22 мая. По версии следствия, с апреля 2016 года по октябрь 2023-го он получил взятку в размере 36 млн рублей от гендиректора пермского телефонного завода «Телта» Алексея Высокова и главного бухгалтера предприятия Елены Гришиной.

Как считает следствие, Шамарин получил взятку за увеличение объема поставляемой продукции завода по госконтрактам для нужд Минобороны и общее покровительство. Дело на Шамарина возбуждено на основе показаний четверых свидетелей, осужденных за мошенничество, сообщал адвокат генерала Игорь Дюкин.

Источник ТАСС говорил, что показания, изобличающие Шамарина в получении взятки, следствию дали Высоков и Гришина, которые находятся в СИЗО с лета 2023 года по обвинению в мошенничестве.

Шамарин не признал вину и связал свое уголовное преследование с тем, что его хотели таким образом убрать с должности. По словам Дюкина, генерал готов сотрудничать со следствием, дает показания и пояснения по делу. Шамарину грозит до 15 лет лишения свободы.

В начале июня Минобороны потребовало взыскать с завода «Телта» 38,8 млн рублей. Предварительное заседание по этому иску назначено на 5 августа.

В ноябре и декабре 2023 года Минобороны подало в Арбитражный суд Москвы шесть исков о взыскании неустойки с завода «Телта» по госконтрактам на сумму 27,8 млн рублей. Годом ранее, в октябре и ноябре 2022-го, ведомство потребовало взыскать с «Телты» почти 2 млн рублей за срыв сроков поставки телефонных аппаратов для спецсвязи.