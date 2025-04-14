Банк «Зенит» подал иск к бывшему футболисту одноименного клуба и сборной России Александру Кержакову из-за покупки находящегося в залоге автомобиля Audi Q3. Об этом сообщила руководитель пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.

Иск поступил в Приморский районный суд Петербурга. В 2016 году «Банк Зенит» одобрил кредит на 1,5 млн рублей Сергею Петухову, указанному третьим лицом в иске, на покупку Audi Q3 с одновременным заключением договора залога, уточнила Лебедева.

«Петухов кредит платил плохо и в результате в 2019 через суд с него задолженность взыскали, но обязательства перед банком не исполнены. Сумма долга составляет 6 702 852 рубля», — говорится в сообщении.

По словам Лебедевой, «Зенит» попросил обратить взыскание на Audi Q3 Кержакова в счет погашения задолженности Петухова — 6,7 млн рублей, а также взыскать с бывшего нападающего питерцев расходы на госпошлину в 30 тыс. рублей. «В ближайшее время материалы дела будут переданы судье», — уточнила Лебедева.

В апреле 2023 года Кержаков рассказал RTVI, что уехал с семьей из России в сентябре 2022 года «из-за сложившейся ситуации». По словам футболиста, ему стало страшно и тяжело находиться в стране. Кержаков подчеркнул, что «не сбежал, не открестился от родины, а просто уехал в данный промежуток времени».

В марте 2025 года футболист снялся в подкасте игрока «Краснодара» Федора Смолова.

Пресс-служба «Зенита» сообщала, что Кержаков, вместе с Аршавиным и другими экс-игроками примет участие в «Матче легенд» в день столетия питерского клуба, 25 мая 2025 года.