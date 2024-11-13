Украинские власти не смогут обеспечить пополнение рядов Вооруженных сил миллионом человек до конца 2024 года, поскольку это невыполнимая задача, заявил Инфо24 бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Так он прокомментировал появившуюся накануне новость о том, что территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) получили указание до конца года мобилизовать 1 млн украинцев для немедленной отправки в зону боевых действий. В сообщениях СМИ по этому поводу говорится, что главными донорами новобранцев станут Харьковская, Одесская и Днепропетровская области, а также подконтрольные Украине районы Херсонской и Запорожской областей.

По словам Матвийчука, мобилизация 1 млн человек до конца года — это не более чем «хотелки [президента Украины Владимира] Зеленского», поскольку в нынешних реалиях ВСУ смогут набрать максимум 600 тысяч человек, которых «нужно еще отловить», при том что «из них где-то 300 тысяч уже убежали в Европу», а оставшиеся «бродят по Украине».

«Так что мобилизовать миллион у них вряд ли получится. Я думаю, что до конца года они смогут отловить 100-150 тысяч человек», — уверен эксперт.

Он отметил, что проводить принудительную мобилизацию планируется в восточных регионах Украины. По мнению Матвийчука, так украинские власти пытаются избавиться от русскоязычного населения страны.

«В восточных регионах Украины проживают русскоязычные граждане. Зеленскому их не жалко. Таким образом Киев пытается решить сразу две задачи, и мобилизацию произвести, и очистить территорию от нежелательных граждан», — считает собеседник Инфо24.

Ранее высокопоставленные украинские чиновники рассказали деловому изданию Financial Times, что оборона ВСУ рушится из-за катастрофической нехватки личного состава. По оценке собеседников FT, войска укомплектованы лишь на треть от необходимой численности, тогда как российские силы ускорили продвижение вперед до максимума с 2022 года.