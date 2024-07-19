Причиной ареста экс-депутата Госдумы и бывшего помощника лидера ЛДПР Владимира Жириновского Сергея Абельцева стало подозрение в продаже должности в аппарат депутата, сообщила пресс-служба судов Москвы. О решении суда взять его под стражу стало известно накануне, но без подробностей.

На бывшего помощника Жириновского заведено дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Абельцеву грозит лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до 1 млн рублей. Замоскворецкий суд Москвы заключил экс-депутата под стражу до 17 сентября.

По версии следствия, Абельцев, пользуясь своим положением, «сообщил ложные факты» о своих связях с высокопоставленными представителями Госдумы и на этом основании пообещал «за денежное вознаграждение решить вопрос о трудоустройстве в качестве помощника депутата». Информации о том, кто выступал в качестве покупателя, нет.

О задержании Абельцева стало известно накануне. Сообщалось, что экс-депутата подозревают в мошенничестве на 10 млн рублей. В пресс-службе ЛДПР заявили, что бывший помощник Жириновского давно не участвует в жизни партии и члены фракции не следят за его судьбой.

63-летний Сергей Абельцев был депутатом четырех созывов Госдумы, начиная с 1993 года. Он запомнился неординарными инициативами — например, в марте 2006 года предложил на фоне распространения птичьего гриппа использовать ПВО для уничтожения всех летящих в Россию перелетных птиц, чтобы «уничтожить заразу в воздушном пространстве на подступах к Российской Федерации».

В 2005 году помощник Абельцева Сергей Белозер был приговорен к семи годам колонии строгого режима по обвинению в вымогательстве $600 тысяч у председателя правления Эпин-банка Натальи Кремлевой. В ходе следствия обвиняемый утверждал, что действовал по указанию своего начальника, якобы пообещавшего ему защиту. Абельцев тогда заявил, что Белозер его оговаривает. «Когда меня допрашивали в Мосгорсуде в качестве свидетеля по делу Эпин-банка, он сам извинился передо мной за враньё, что и было зафиксировано в протоколе судебного заседания», — утверждал он.

В 2011 году Абельцев стал помощником Владимира Жириновского. После смерти лидера ЛДПР в апреле 2022 года он перешел на должность исполняющего обязанности помощника первого замруководителя партии, но в ноябре 2023 года покинул этот пост. Новому председателю партии Леониду Слуцкому Абельцев адресовал строки Гете: «Он, может быть, создаст авторитет / Среди детей и дурней недалёких, / Но без души и помыслов высоких / Живых путей от сердца к сердцу нет».