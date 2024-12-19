Бывший посол России в США Анатолий Антонов стал советником президента ― председателя правления ВТБ Андрея Костина. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Антонов «сосредоточится на содействии дальнейшему развитию международных контактов ВТБ с дружественными странами и координации участия банка в работе экспертных советов и консультативных органов по связям со странами БРИКС».

Дипломатический опыт экс-посла будет «особенно востребован» в условиях растущего взаимодействия ВТБ с партнерами из стран Глобального Юга, добавили в банке.

Анатолий Антонов был российским послом в Вашингтоне с августа 2017 года. В начале октября этого года он завершил свою работу и вернулся в Россию. Дипломат рассказывал о получении угроз расправы и связал это с выборами президента США. 10 октября президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Антонова.

«Коммерсант» и «Ведомости» назвали наиболее вероятным кандидатом на пост нового посла России в США директора департамента Северной Америки МИД, бывшего посла в Канаде Александра Дарчиева. В МИД заявили РБК, что с кандидатурой посла определились давно, это «уже пара месяцев как секрет Полишинеля».