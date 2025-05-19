Бывший премьер-министр России, первый директор ФСБ Сергей Степашин обвинил экс-министра обороны Анатолия Сердюкова в том, что тот «нанес удар» по обороноспособности страны. Об этом он заявил на международном юридическом форуме в Санкт-Петербурге.

По словам Степашина, возглавляемая им Ассоциация юристов России сейчас оказывает юридическую помощь бойцам после начала СВО.

«Особенно [активно это было] на начальном этапе, когда, будем откровенно, было много неразберихи, особенно когда шла мобилизация, когда выплаты-невыплаты. В свое время был такой министр обороны Сердюков, не всуе будет сказано [его имя], который нанес, на мой взгляд, очень серьезный удар по обороноспособности моей страны, в том числе по военкоматам, по призыву, всему остальному», — сообщил он.

Анатолий Сердюков возглавлял Минобороны с 2007 по 2012 год. На этом посту он запустил масштабную реформу армии, состоящую из трех этапов: 1) сокращение численности, 2) улучшение условий службы и повышение квалификации военных, 3) обновление вооружения и техники.

В 2012 году он был отправлен в отставку по решению президента России Владимира Путина из-за расследования дела о махинациях в «Оборонсервисе».

Тогда главу департамента имущественных отношений Минобороны Евгению Васильеву обвинили в хищении многомиллиардных средств у ведомства. Сердюков проходил по делу как свидетель.

Васильеву приговорили к пяти годам колонии. В августе 2015-го она вышла на свободу досрочно. В 2013-м Сердюкова обвинили в незаконном строительстве дороги к базе отдыха «Житное» в Астраханской области на средства Минобороны. В 2014-м бывшего министра амнистировали, а уголовное дело закрыли.

В ноябре 2012 года действующий на тот момент премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал Сердюкова эффективным министром, при этом признав, что «не все решения были выполнены без ошибок». Медведев уточнил, что бывший глава Минобороны доказал свой профессионализм в конфликте России и Грузии в августе 2008 года.

В 2017 году Сердюков был избран председателем совета директоров ПАО «Роствертол» и членом правления ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК). В 2019 году стал председателем совета директоров ОАК.