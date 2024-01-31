Суд в Пакистане приговорил бывшего премьер-министра страны Имрана Хана и его жену Бушру Биби к 14 годам лишения свободы соответственно по делу о коррупции, сообщает издание Dawn. По решению суда, они не могут занимать любые государственные должности в течение 10 лет. Кроме того, супругов обязали выплатить штраф в размере 787 млн рупий ($2,8 млн).

По данным антикоррупционной организации, Хан и Биби скрывали драгоценности, которые им подарили главы и высокопоставленные лица различных государств. В частности, их обвинили в удержании ювелирного набора Graff от наследственного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана. По версии следствия, подарок не был передан для оценки в государственную сокровищницу Тошахана — вместо этого проверку проводил частный оценщик, который назвал заниженную стоимость изделия. В итоге Хан и Биби заплатили меньшую сумму за его сохранение — около 9 млн рупий ($31 тыс.).

Всего за время пребывания на посту премьер-министр Хан и его жена получили от иностранных лиц 108 подарков, указывает Dawn.

Правительственные чиновники Пакистана должны сообщать обо всех подобных подарках и передавать их государственной сокровищнице Тошахана, которая находится под контролем кабинета министров страны. Стоимость подарков не должна превышать более 30 тыс. рупий (около $100) — ее определяют эксперты Тошахана или частные оценщики, входящие в утвержденную комиссию отдела кабинета министров. Если чиновники хотят сохранить более дорогие подарки, им необходимо заплатить 50% их стоимости. Кроме того, некоторые позиции госслужащие принимать не могут — в этот список входят транспортные средства и антиквариат.

Представители партии «Движение за справедливость» (Pakistan Tehreek-e-Insaf, PTI), которую основал Имран Хан, назвали решение суда «полным уничтожением закона».

«Не были соблюдены никакие требования закона, <…> не было предоставлено разрешение на выступление свидетелей», — объяснил старший юрист PTI Хамид Хан. Он добавил, что партия будет обжаловать приговор в вышестоящих судах.

Это уже третий судебный приговор Имрану Хану. В августе 2023 года его обвинили в продаже ценностей, хранившихся в государственной сокровищнице Тошахана, и приговорили к трем годам заключения по делу о коррупции.

30 января суд приговорил Хана и экс-министра иностранных дел Махмуда Куреши Пакистана к 10 годам заключения соответственно по делу о разглашении государственной тайны. Их признали виновными в обнародовании содержания секретной телеграммы, отправленной в начале 2022 года бывшим послом Пакистана в Вашингтоне правительству в Исламабаде. По данным Indian Express, в документе содержался отчет о встрече между представителями Госдепартамента США. Сам Хан отрицал, что раскрыл содержание секретной телеграммы. По его словам, СМИ получили документ из других источников.