Отказ Верховного суда России повторно рассматривать спор между певцом Сергеем Жуковым и продюсером Андреем Маликовым по поводу прав на песни группы «Руки вверх» — это «провидение Всевышнего». Об этом RTVI заявил сам Маликов.

«Что касается решения Верховного суда и, думаю, последующих инстанций, то считаю их провидением со стороны Всевышнего. Я 26 лет сидел на берегу и ждал, ничего не делал. Поэтому все, что происходит, считаю какой-то мистикой, как хотите, воспринимайте. Жуков подал на меня в суд и получил то, что свыше было написано. Как еще это можно комментировать?» — сообщил он.

1 июля Верховный суд отказался пересматривать спор между Жуковым и продюсерами о правах на песни группы «Руки вверх», решив не передавать дело в кассационную инстанцию.

Маликов намекнул, что решение Верховного суда не является завершением истории: «О дальнейших действиях я пока рассказывать ничего не могу, но они непременно будут».

Продюсер также рассказал, что до начала судебного процесса с ним связывались «люди Сергея, очень известные в шоу-бизнесе», и предлагали ему «встать на сторону Сергея и Алексея».

По словам собеседника RTVI, одна из последних встреч с Жуковым ему запомнилась больше остальных.

«Это был 2017 год, по-моему. Я летел с группой “Мираж”. В аэропорту мы прошли регистрацию, и я боковым зрением увидел, что он [Жуков] после своего тура с женой и с ребенком тоже идет к стойке регистрации», — сообщил Маликов.

Продюсер отметил, что он не хотел пересекаться с Жуковым, но так сложилось, что перед паспортным контролем солист «Руки вверх» оказался прямо перед ним.

«Человек, который за столом ставит печати на посадочных билетах, говорит мне: “Мужчина!”. И в этот момент Жуков поворачивается ко мне лицом, смотрит мне в глаза, протягивает руку и говорит: “Привет”. Я жму ему руку и тоже говорю: “Привет”. После этого пауза. Дальше я иду налево в свои рамки, он направо в свои. Вот и поговорили», — рассказал Маликов.

Через некоторое время после этого «все и началось», добавил продюсер, имея в виду иск Жукова по поводу прав на песни «Руки вверх».

«Для меня Сергей как человек умер 2 августа 1999 года [тогда музыканты сообщили продюсеру о прекращении сотрудничества — прим. RTVI]. Все, что после этого с ним происходило, ко мне имеет только косвенное отношение, только как к отцу, прародителю проекта. Знаете, это уже классика, когда дети что-то творят, проблема отцов и детей. У меня не осталось ни обид, ничего, только разочарование», — заключил он.

О споре из-за прав на песни группы «Руки вверх»

Спор из-за прав на песни «Руки вверх» начался в 2023 году. Тогда солист группы Сергей Жуков и бывший участник коллектива Алексей Потехин обратились в Симоновский суд Москвы с требованием признать недействительными договоры о передаче исключительных прав на фонограммы их хитов. Ответчиками выступили продюсер Андрей Маликов и «Издательство ДЖЕМ», которому были переданы права на композиции группы.

Музыканты утверждали, что никогда не передавали права на такие хиты, как «Ну где же вы, девчонки?», «Крошка моя», «Чужие губы» и другие популярные песни. Однако суд первой инстанции отклонил их требования, указав, что договоры были заключены надлежащим образом и исполнялись сторонами, а исполнители в течение 20 лет не предпринимали попыток их оспорить.

В ноябре 2024 года московская полиция возбудила уголовное дело о подделке документов, якобы подтверждающих права издательства «Джем» на песни группы. Жуков и Потехин были признаны потерпевшими.

В декабре 2024 года Жуков обратился к главе СКР Александру Бастрыкину и председателю Верховного суда РФ Ирине Подносовой с просьбой о содействии. По словам музыканта, продюсер Андрей Черкасов незаконно претендует на права на песни группы, используя договор, подписанный Маликовым в 2006 году — через семь лет после прекращения сотрудничества с группой.

Черкасов инициировал блокировку сайтов с песнями «Руки вверх» и предъявил права на интеллектуальную собственность коллектива. После выхода фильма «Руки вверх» компания, связанная с женой Черкасова, потребовала от стриминговых сервисов 10 млн рублей.

В январе 2025 года Маликов в интервью порталу «Страсти» заявлял, что имеет «прямое отношение к созданию всех фонограмм первых альбомов».

«Вместе с Александром Крашенинниковым мы разработали технологический процесс изготовления фонограмм. Я подбирал сессионных музыкантов и, естественно, нес все расходы. Все фонограммы записывались и изготавливались на домашней студии звукорежиссера Александра Крашенинникова», — сообщил он.