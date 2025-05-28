Савеловский суд Москвы приговорил к 22 годам колонии бывшего ректора Казанского федерального университета (КФУ) Ильшата Гафурова по делу об убийстве предпринимателя из Елабуги Айдара Исрафилова. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Гафуров признан виновным в подстрекательстве и приготовлении к убийству (ч. 4 ст. 33, ч.1 ст.30 — ч.2 ст.105 УК РФ), а также в подстрекательстве к убийству, совершенном группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений (ч.4. ст.33 — ч.2 ст.105 УК РФ). Прокурор просила назначить ему 25 лет лишения свободы.

По данным «Бизнес Online», суд также частично удовлетворил гражданские иски потерпевших — Елены, Ангелины и Тимура Исрафиловых — о взыскании в их пользу по 20 млн рублей каждому.

Кроме того, как уточняет «Интерфакс», суд оставил под арестом изъятые ранее в ходе обыска у Гафурова деньги в размере около 4,5 млн рублей, более 70 тыс. евро, а также доллары и фунты стерлингов на общую сумму по курсу 2022 года более 80 тыс. рублей. Также до исполнения приговора в части гражданского иска, под арестом остались и банковские счета бывшего ректора.

Выступая на суде с последним словом, Гафуров заявил, что не имеет отношения к убийству Исрафилова. По словам мужчины, у него не было мотива для совершения преступления. Он также обратился к своей семье.

«Подводя итоги всей свой жизни, хочу попросить прощения у своей семьи. У своей пожилой мамы, супруги, дочерей, внуков за то, что слишком мало уделял внимания семье, что всегда был на работе, что им пришлось пережить все, что происходило со мной», — сказал он.

По информации следствия, в 1999 году Гафуров, занимавший должность главы Елабуги, заказал убийство бизнесмена Исрафилова, который на тот момент также был депутатом Елабужского городского совета, из-за публичной критики в свой адрес. Мужчина был убит в Москве, рядом со спорткомплексом ЦСКА.

Гафуров был задержан в декабре 2021 года. В сентябре 2023 года суд приговорил к 25 годам колонии причастного к убийству Исрафилова главаря преступного сообщества «29-й комплекс» из Набережных Челнов Адыгана Саляхова, который дал показания на Гафурова.