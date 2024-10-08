Обвиняемый по делу о самой крупной взятке в новейшей истории России, бывший следователь Марат Тамбиев был приговорен решением Балашихинского суда Московской области к 16 годам колонии строгого режима, ему также был назначен штраф в размере 500 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС.

«Суд постановил признать Тамбиева виновным по ч. 6 статьи 290 (получение взятки в особо крупном размере) и ст. 286 (превышение должностных полномочий) УК РФ, путем частичного сложения наказания по совокупности назначить ему 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штраф в размере 500 млн рублей», — огласила решение судья.

В соответствии с вердиктом суда бывший сотрудник Следственного комитета не сможет занимать должности в российских правоохранительных органах.

Майор юстиции Тамбиев был помещен под арест весной 2022 года. По версии следствия, следователь вымогал взятку у фигурантов дела о хакерской группировке Infraud Organization в криптовалюте за принятие определенных процессуальных решений. Общая сумма взятки оценивается примерно в 2718 биткойнов (около 7,3 млрд рублей). После жалобы на действия Тамбиева в ФСБ он был задержан, а фигурантам дела назначили условные сроки, пишет «Интерфакс».

Помимо этого, был также оглашен приговор другой фигурантке того же дела — Кристине Ляховенко, бывшей подчиненной Тамбиева. Она была признана виновной в получении взятки, превышении полномочий, фальсификации доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности.

По версии следствия, Ляховенко участвовала в незаконной передаче изъятых электронных носителей информации с целью поиска криптовалюты и перевода средств на адреса электронных кошельков, принадлежавших Тамбиеву. Помимо этого, Ляховенко и Тамбиев не приняли необходимых мер для ареста и обращения в доход государства валюты, принадлежащей хакерам, на общую сумму свыше 14 млрд рублей, пишет РИА Новости.

Ляховенко была лишена звания “старший лейтенант юстиции” и приговорена к 9 годам колонии общего режима с запретом занимать должности в органах государственной власти на 8 лет. На суде они с бывшим начальником оба отрицали получение денег и отказались признать свою вину.

Третьему обвиняемому по делу о взятке — бывшему заместителю руководителя следственного отдела по Тверскому район следственного управления по ЦАО Москвы Дмитрию Губину — удалось скрыться от органов правосудия. В настоящее время он находится в розыске.