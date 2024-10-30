Заявления о возможности завершить российско-украинский конфликт за один день со стороны кандидата на пост президента США Дональда Трампа выглядят нереализуемыми. Об этом рассказал в интервью «Ленте.ру» Рассел Берман, профессор Стэнфордского университета, старший советник отдела политического планирования Госдепартамента США в администрации Трампа.

«Трамп не только хочет установить мир «в один день», но и утверждает, что планирует сделать это еще до того, как окажется в Белом доме. Такие сроки совсем нереальны, ведь до инаугурации он останется лишь частным лицом», — пояснил Берман.

Он также обратил внимание на то, что в настоящий момент содержание этого плана остается неясным. Берман напомнил о «секретном плане» по завершению войны во Вьетнаме, о котором говорил будущий президент США Ричард Никсон за несколько месяцев до избрания на должность главы государства.

Берман отметил, что несмотря на это, такой план «придает первостепенно значение» завершению конфликта, в то время как действующий президент США Джозеф Байден и кандидат на пост президента от Демократической партии Камала Харрис «как ни странно, не выдвинули никаких мирных инициатив».

«Достаточно сравнить количество дипломатических усилий США для прекращения огня в Газе с потрясающим отсутствием чего-либо подобного в отношении Украины», — добавил он.

Ранее издание Financial Times со ссылкой на советников Трампа сообщило, что он будет «действовать с головокружительной скоростью, чтобы положить конец» конфликтам на Украине и Ближнем Востоке. По их словам, план Трампа может представлять собой переосмысленный вариант Минских соглашений с предусмотренным механизмом наказания за нарушение условий договоренностей.

В ходе предвыборного митинга в Северной Каролине в конце сентября Трамп в очередной раз заявил о том, что мог быт предотвратить столкновение, если бы находился у власти в тот момент. Он также сказал, после почти трех лет боевых действий «Украины» больше нет.

Трамп также выразил уверенность в том, что властям страны следовали пойти на уступки России за несколько месяцев до начала конфликта, так как «любая сделка — худшая сделка — была бы лучше, чем то, что мы имеем сейчас».