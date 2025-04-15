Мещанский суд Москвы арестовал бывшего совладельца сетей «Кофе Хауз» и «Азбука вкуса» Кирилла Якубовского по новому делу об организации преступного сообщества (ч.1 ст. 210 УК). Об этом сообщает телеграм-канал столичных судов общей юрисдикции.

Суд также арестовал основателя золотодобывающей компании «Петропавловск», экс-сенатора Совета Федерации Павла Масловского и предпринимательницу Светлану Безрукову.

Неделю назад, 9 октября, Пресненский суд Москвы вынес всем троим приговор по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Якубовский получил 8 лет колонии общего режима, Масловский — 13,5 года, Безрукова — 5 лет. Четвертый фигурант дела Андрей Вдовин находится в розыске.

Как писал «Коммерсант», подсудимые убедили клиентов латвийского Bank M2M Europe AS и российского M2M Private bank, имевших крупные валютные вклады, стать инвесторами компании холдинга V.M.H.Y. Holdings Limited. Клиентам гарантировали 9-10% годовых в валюте, если они профинансируют проекты в различных сферах бизнеса, основными из них были Азиатско-Тихоокеанский банк, сеть супермаркетов «Азбука вкуса» и офисно-гостиничный комплекс «Голден Гейт».

В 2016 году заемщикам, вложившим от $800 тыс. до $30 млн, перестали выплачивать проценты. Следствие пришло к выводу, что V.M.H.Y. была финансовой пирамидой, а первоначальные платежи производились за счет средств новых инвесторов. Фигуранты таким образом похитили и вывели за рубеж $126 млн, считает следствие. Подсудимые не признали вину.

В обеспечение гражданских исков потерпевших было арестовано 413 объектов недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге общей стоимостью более 4 млрд рублей. Суд также удовлетворил иски ко всем фигурантам дела солидарно на сумму более $53 млн.

Сразу после приговора Якубовскому, Масловскому и Безруковой вручили в суде уведомление о возбуждении нового уголовного дела — об организации преступного сообщества и о растрате в особо крупном размере, сообщал адвокат потерпевших по первому делу Сергей Гревцов. Новое дело тоже связано с деятельностью V.M.H.Y. Holdings Ltd. По словам Гревцова, следствие считает Якубовского создателем преступной группы, в которую он вовлек других фигурантов, и разработчиком плана по растрате активов зарубежных компаний.