Пресненский суд Москвы приговорил бывшего совладельца сетей «Кофе Хауз» и «Азбука вкуса» Кирилла Якубовского к восьми годам колонии общего режима, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. Его обвинили в хищении более $126 млн.

Кирилл Якубовский занимал должность зампредседателя правления Экспобанка в середине 1990-х годов. В 2008 году он стал совладельцем холдинга, владеющего сетью магазинов «Азбука вкуса». В 2014 году Якубовский передал свою долю в «Азбуке вкуса» партнерам по бизнесу, а активы в «Кофе Хауз» — владельцу «Шоколадницы». В 2017 году бизнесмен основал сеть бюджетных гибрид-отелей Netizen, на которые привлек 150 млн евро инвестиций. Якубовского задержали в апреле 2023 года по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Как писал «Коммерсантъ», суд отправил бизнесмена в СИЗО по ходатайству следственного департамента МВД. В июне его перевели по домашний арест, а в феврале 2024 года вновь отправили в СИЗО.

Вместе с Якубовским по делу проходит его деловой партнер — Павел Маслов, который является основателем золотодобывающей компании Petropavlovsk и экс-совладельцем Экспобанка. Ему назначили 13,5 года колонии. Еще один фигурант — предприниматель Светлана Безрукова — получила пять лет лишения свободы. Все подсудимые обвиняются в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК).

По версии следствия, в период с 2011 по 2013 года Масловский, Якубовский и Безрукова сообщили пятерым клиентами, что они могут инвестировать денежные средства в доходные активы компании под предлогом выплаты высоких процентов. Однако эта информация являлась заведомо ложной.

Клиенты, введенные в заблуждение, предоставили подсудимым необходимые реквизиты для заключения договоров займа, ожидая, что таким образом выгодно инвестируют свои денежные средства.

После этого на счета, подконтрольные фигурантам дела, поступили более $126 млн. Как отмечает прокуратура, на момент совершения преступления эта сумма была эквивалента более 4,3 млрд рублей. Осужденные с соучастниками перевели их на свои личные и зарубежные банковские счета подконтрольных им компаний-нерезидентов.

Прокуратура отмечает, что на момент совершения преступления Масловский был фактическим владельцем юридических лиц, осуществлявших свою хозяйственную деятельность под видом групп «VMHY group». Якубовский являлся совладельцем активов группы, руководителем и фактическим собственником ПАО «М2М Прайвет Банк», а Безрукова занимала должность гендиректора ООО «ППФИН Регион», подконтрольного Масловскому и Якубовскому.

По данным «Ведомостей», кипрская компания V.M.H.Y. Holdings владеет 10,64% «Азбуки Вкуса». В марте арбитражный суд Москвы признал организацию банкротом.