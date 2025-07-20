Мотоциклист и его пассажирка погибли в ДТП с внедорожником во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. По данным 78.ru, в результате аварии погибли бывший тромбонист группы The Hatters Вадим Рулев и его жена Екатерина.

В МВД сообщили, что авария произошла вечером 19 июля на 34-м километре автодороги Зверево — Малиновка, пишет «Фонтанка». По предварительным данным, водитель мотоцикла BMW неверно выбрал безопасную скорость на правом закруглении дороги, потерял управление и выехал на встречную полосу, где столкнулся с внедорожником Range Rover, за рулем которого сидел 52-летний житель Петербурга. «Байкер и его 33-летняя супруга от полученных травм скончались. По факту аварии проводится проверка», — сообщили в МВД.

В результате аварии Рулев и его 33-летняя жена Екатерина погибли на месте.

Информацию о гибели музыканта подтвердил 78.ru директор The Hatters Даниил Мустаев.

«Это ужасно. Вадик был нашим близким человеком. Для нас это удар большой», — сказал он.

Водителя Range Rover за последние полгода 37 раз привлекали к ответственности за нарушение ПДД, тогда как у Рулева за тот же период штрафы отсутствуют, пишет телеграм-канал «Mash на Мойке».

По данным 78.ru, за рулем внедорожника находился предприниматель и генеральный директор пивоваренной компании. Его личность не уточняется.