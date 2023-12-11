Бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон запустил собственный стриминговый сервис Tucker Carlson Network. Как указывает The Wall Street Journal со ссылкой на знакомые с ситуацией источники, на платформе будет выходить как минимум пять шоу — в их числе интервью, короткие видео и монологи.

По данным собеседников издания, подписка на сервис будет стоить $9 в месяц и $72 в год. Часть контента будет доступна без подписки, но будет сопровождаться рекламой.

Уже сейчас на сайте Tucker Carlson Network доступно восемь разделов, один из них называется «Спросите Такера». В описании указано, что люди часто обращаются к ведущему за советом, а теперь у них есть возможность задать ему вопрос напрямую и получить ответ.

Команда стриминга опубликовала обращение к аудитории, в котором объяснила, что создатели платформы «заклятые враги лжи». «Мы считаем, что корпоративные СМИ неисправимы, и единственный путь вперед — построить что-то лучшее», — говорится в обращении.

«Репортеры [на Западе] больше не раскрывают общественности важную информацию. <…> Журналисты действуют как цензоры. <…> Они презирают общественность, они ненавидят правду. <…> Люди понимают, что ими манипулируют, и возмущаются этим. <…> Есть только один выход — говорить правду о вещах, которые имеют значение, — ясно и без страха. Это наша работа. Мы планируем делать это каждый день, несмотря ни на что», — указано на сайте Tucker Carlson Network.

Такер Карлсон — американский телеведущий и политический обозреватель. На телеканале Fox News он вел передачи Fox News Tonight и Tucker Carlson Tonight. В 2020 году, после президентских выборов в США, Карлсон поставил под сомнение результаты подсчета голосов и предположил, что произведенные Dominion Voting System машины для голосования могли намеренно искажать данные. Компания заявила, что слова ведущего — клевета и обратилась в суд с иском на $787,5 млн. В 2023 году Fox News в досудебном порядке уладила спор с Dominion Voting Systems, через несколько дней после этого стало известно об уходе Такера Карлсона с телеканала.

Позднее Карлсон запустил личный проект в формате интервью. В частности, он поговорил с экс-президентом США Дональдом Трампом. Все выпуски публиковались только на странице журналиста в социальной сети X (бывшая Twitter). The Wall Street Journal указывает, что эти ролики также будут доступны на новом стриминге Карлсона.

Собеседники WSJ отмечают, что команда Карлсона рассматривала возможность запуска Tucker Carlson Network через X, но у соцсети не оказалось всех необходимых для сервиса технологий. Карлсон продолжит публиковать бесплатный контент в соцсети, пишет издание.