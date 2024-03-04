Замоскворецкий суд Москвы приговор бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина к девяти годам колонии по делу о растрате, пишет ТАСС. Гособвинение запрашивало для него девять лет и 10 месяцев колонии.

Вынесены приговоры также и другим фигурантам дела. Экс-президент «Югры» Алексей Нефедов получил 8,6 лет колонии, бывший председатель правления банка Дмитрий Шиляев — восемь лет колонии, а экс-глава московского филиала «Югры» Нина Чернова — шесть лет.

Суд также взыскал с Хотина и остальных 17,3 млрд руб. в счет погашения ущерба вкладчикам, передает РБК.

По версии следствия, Хотин совместно с другими фигурантами дела в период с 2014-го по 2017 год выдавал заведомо невозвратные кредиты подконтрольным фирмам, посредством чего похитил у банка 23,6 млрд руб.

Алексей Хотин стал владельцем 52,5% капитала «Югры» в 2010 году. В июле 2017 года в банке на полгода ввели временную администрацию и установили мораторий на выплаты кредиторам. Центробанк принял эти решения после проверки — регулятор заявил, что увидел в «Югре» признаки манипуляций с вкладами и выводами активов.

В конце того же месяца банк лишили лицензии. Такое решение ЦБ объяснил тем, что кредитная организация не исполняла требований законов и ЦБ. С этим решением согласился Арбитражный суд Москвы. В пересмотре дела учредителям банка отказали. В сентябре 2018 года суд по заявлению ЦБ признал «Югру» банкротом.

В 2019 году Хотина отправили под домашний арест. В 2020 году меру пресечения заменили на запрет определенных действий, однако в январе того же года его вновь отправили под домашний арест. В 2023 году бывшего владельца «Югры» перевели в СИЗО.