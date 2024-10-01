Бывший замглавы управления МЧС по Краснодарскому краю полковник Сергей Симоненко обвиняется в организации покушения на убийство и покушения на поджог автомобилей, пишет «Коммерсантъ» («Ъ»). О задержании Симоненко стало известно летом, подробности тогда не раскрывались.

По данным «Ъ», Симоненко вменяется попытка расправиться с бывшим подчиненным, экс-сотрудником местного МЧС. Потерпевшими проходят и родственники экс-подчиненного Симоненко.

Обвиняемыми по делу стали также трое возможных сообщников замначальника главка — Евгений Кауц, Дмитрий Наджа и Александр Плотников, которые дали на него показания. Им вменяют в вину те же эпизоды о поджогах, что и Симоненко.

Суд в Краснодарском крае начал слушать уголовное дело в отношении троих исполнителей преступлений в декабре прошлого года, но в июне судья вернул дело в прокуратуру, указав на «наличие оснований для квалификации действий подсудимых как более тяжкого преступления».

Следствие считает, что в ночь на 28 февраля 2019 года подсудимые бросили во двор потерпевших в городе Кореновске бутылки с зажигательной смесью. В результате сгорели автомобиль Kia и еще одна иномарка, их общая стоимость — 1,4 млн руб.

Всего в деле упоминаются три поджога автомобилей, принадлежавших семье бывшего подчиненного экс-замглавы МЧС по Кубани. По словам источника «Ъ», подсудимые сообщили, что действовали по указанию Симоненко.

Кауц и Наджа обвиняются также в причинении вреда здоровью, поскольку в потерпевшего стреляли из травматического пистолета. Это обвинение могут переквалифицировать на «покушение на убийство», рассказал источник издания.

Симоненко служил в кубанском ГУ МЧС с 2003 года. В 2018 году он был уволен в связи с достижением предельного возраста пребывания на службе, но в 2022 году был вновь принят на службу. Заместителем начальника главка он стал в октябре 2023 года.

31 июля Симоненко был задержан и этапирован в Москву, Басманный суд заключил его под стражу. Источник ТАСС в правоохранительных органах в августе говорил, что за время службы Симоненко приобрел на незаконные доходы имущество стоимостью свыше 276,3 млн рублей.