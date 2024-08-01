Уголовное дело возбуждено против замначальника главного управления МЧС по Краснодарскому краю полковника Сергея Симоненко, он задержан. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, Симоненко задержали на рабочем месте. «В отношении него возбуждено уголовное дело, его расследует центральный аппарат Следственного комитета», — сообщил источник.

По какой статье расследуется дело, не сообщается. По словам одного из собеседников ТАСС, ранее замначальника главка проверяли на причастность к коррупционным преступлениям, к покушению на убийство и поджогам.

«ФедералПресс» со ссылкой на источник пишет, что покушение на убийство, о котором идет речь, могло произойти еще в 2019 году, а из-за его недоказанности следствие решило сейчас проверить полковника МЧС. Собеседники издания допустили, что Симоненко мог быть замешан в коррупционном скандале с мэрией Сочи. В пользу этого, отмечает «ФедералПресс», свидетельствует уголовное дело, открытое 31 июля в отношении экс-советника мэра города.

Сергею Симоненко 56 лет. В разное время он занимал в ГУ МЧС руководящие должности. В 2018 году его уволили из структуры из-за достижения предельного возраста службы. Однако он через суд оспорил решение об отставке, которое принял возглавлявший тогда МЧС Евгений Зиничев, и добился восстановления на службе.

В сентябре 2022 года Симоненко вернулся в ГУ МЧС по Краснодарскому краю в должности начальника отдела технического обеспечения, а спустя год стал заместителем начальника регионального управления.

В окружении Симоненко рассказали, что он считался главным претендентом на должность начальника кубанского МЧС, которая освободилась в сентябре 2023 года после ареста занимавшего ее Олега Волынкина. Симоненко стал врио руководителя, но в июле прокуратура потребовала уволить его «по отрицательным мотивам», сообщили источники ТАСС.