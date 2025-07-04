Суд приговорил бывшего замглавы МЧС Павла Барышева к трем годам колонии общего режима и штрафу в размере 200 тыс. рублей по делу о мошенничестве с квартирой. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

В каком суде проходило заседание, не уточняется. Барышев признан виновным в особо крупном мошенничестве и фальсификации доказательств по гражданскому делу (ч. 4 ст. 159, ч. 1 ст. 303 УК).

По данным следствия, в 2017-2019 годах Барышев представил в суд поддельные документы о якобы наличии у него права на жилье и на этом основании получил трехкомнатную квартиру в Московском регионе.

«Своими преступными действиями Барышев причинил ущерб государству в особо крупном размере», — сообщили в СК.

О возбуждении уголовного дела против замглавы МЧС стало известно в сентябре прошлого года. В январе дело передали в суд. СК тогда сообщал, что Барышев своими действиями причинил государству ущерб в размере более 20 млн рублей. Его квартиру арестовали.

Согласно декларации Барышева, в 2020 году его доходы составили 8,6 млн рублей. На тот момент он владел земельным участком площадью 1,5 тыс. кв. м и квартирой площадью 91,3 кв. м. Супруга Барышева задекларировала две квартиры площадью 137,8 и 110 кв. м и автомобиль Mercedes-Benz GLE 300.

Павел Барышев был назначен замминистра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям в 2017 году. В 2018 году президент России Владимир Путин присвоил ему звание генерал-полковника. Спустя три года, в 2021-м, глава государства освободил Барышева от должности. Причина отставки не называлась.

В 2022-м Барышев стал замглавы ФГУП «Военизированная горноспасательная часть» МЧС. Спустя год он был назначен замглавы Минприроды, но уже в июне 2025 года покинул пост в связи с выходом на пенсию.

Барышев награжден медалью «За заслуги перед Отечеством I степени», Орденом Почета, имеет почетное звание «Заслуженный спасатель Российской Федерации».