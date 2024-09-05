Главное военное следственное управление Следственного комитета (СК) России возбудило уголовное дело в отношении бывшего замглавы МЧС Павла Барышева. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно его данным, экс-замминистра подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Барышеву грозит штраф и лишение свободы на срок до десяти лет.

По информации СК, в период с 2017 по 2019 год Барышев изготовил подложные документы, которые свидетельствовали о том, что у него якобы есть право на обеспечение жильем. Следствие считает, что на основании этих документов замминистра «похитил трехкомнатную квартиру в Московском регионе стоимостью не менее 20 млн рублей».

В ведомстве уточнили, что на «похищенную квартиру» уже наложен арест. СК продолжает расследование дела о мошенничестве.

Пресс-служба СК не раскрыла, задержан ли Барышев.

Павлу Барышеву 65 лет. Заместителем министра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям его назначили в 2017 году. До этого он был начальником Академии гражданской защиты МЧС, а также занимал руководящие должности в МЧС Ярославля и областном управлении ведомства.

В мае 2021 года Барышев по указу президент был освобожден от должности замглавы МЧС России.

По информации «Ленты.ру», из декларации о доходах Барышева за 2018 год следует, что тогда он заработал 9 024 131 рублей. Годом ранее его доход составлял 5 941 255 рублей.

Кроме того, в декларациях с 2016 по 2018 годы указано, что супруги Барышевы владели двумя земельными участками площадью 1500 и 2000 квадратных метра. Также издание выяснило, что отдельно на экс-замминистра был зарегистрирован жилой дом площадью 187,2 квадратных метра, а на его супругу — квартира площадью 110 квадратных метров.

По данным газеты «Коммерсантъ», задекларированные доходы Барышева за 2020 год составили 8,6 млн рублей.