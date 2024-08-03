У заместителя начальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю Сергея Симоненко на личных и семейных счетах нашли 250 млн рублей, свыше 50 объектов недвижимости и более 20 автомобилей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Суд наложил на активы Симоненко обеспечительный арест в рамках иска Генпрокуратуры об обращении его имущества в доход государства, утверждает агентство. 22 июля Федеральная служба судебных приставов (ФССП) открыла исполнительное производство в отношении замглавы МЧС по Кубани на основании решения краснодарского суда.

Среди автомобилей, которые числятся в собственности Симоненко и его родственников, есть машины премиум-класса Zeekr, Lixiang L9, BMW X5, BMW X6. Недвижимость включает в себя как жилые помещения, так и офисы. Генпрокуратура считает, что это имущество было приобретено незаконным путем.

Ответчиками по иску выступают Симоненко и его родственники — жена, две дочери, зять и отец, пишет ТАСС. Предварительное судебное заседание назначено на 5 августа.

Как пишет ТАСС, Генпрокуратура также потребовала уволить замглавы МЧС по Кубани «по отрицательным мотивам», но вплоть до конца июля он оставался на службе.

О задержании Сергея Симоненко стало известно 1 августа. Собеседник ТАСС сообщал, что замглавы МЧС по Кубани задержали на рабочем месте и возбудили против него уголовное дело, которое расследует центральный аппарат Следственного комитета. По какой статье расследуется дело, не сообщалось.

По словам источника ТАСС, ранее замначальника кубанского главка МЧС проверяли на причастность к коррупционным преступлениям, покушению на убийство и поджогам. «ФедералПресс» со ссылкой на источник отмечал, что покушение на убийство, о котором идет речь, могло произойти еще в 2019 году.

Собеседники «ФедералПресс» допустили, что Симоненко также мог быть связан с коррупционным скандалом в мэрии Сочи, в пользу чего свидетельствует уголовное дело, открытое 31 июля в отношении экс-советника мэра города.

Сергею Симоненко 56 лет. 3 октября 2018 года он был уволен из ГУ МЧС из-за достижения предельного возраста службы. Однако он через суд оспорил решение об отставке, которое принял возглавлявший тогда МЧС Евгений Зиничев, и добился восстановления на службе.

В сентябре 2022 года Симоненко вернулся в ГУ МЧС по Краснодарскому краю в должности начальника отдела технического обеспечения, а спустя год стал заместителем начальника регионального управления.