Бывший замначальника районного Следственного комитета (СК) Санкт-Петербурга признал вину в попытке вывезти арсенал стрелкового оружия из зоны СВО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.

Обвиняемым является Алексей Панжев, который в прошлом работал заместителем руководителя СК Фрунзенского района и был известен среди питерских силовиков. В документах, которые цитирует агентство, утверждается, что его задержали 17 февраля и в тот же день предъявили обвинения в незаконном приобретении и перевозке группой лиц с использованием служебного положения оружия (пп. «а, б» ч. 3 ст. 222 УК) и взрывчатки (пп. «а, б» ч. 3 ст. 222.1 УК).

«При допросе он признал свою вину», — сказано в материалах дела.

По версии следствия, Панжев пытался вывезти в багажнике своего автомобиля из ЛНР в Ростовскую область несколько автоматов Калашникова и боевые гранаты. Как пишет агентство, он отправился в зону боевых действий не позднее 2023 года и возглавлял одно из территориальных подразделений СК в Луганске.

«Фонтанка» сообщала со ссылкой на свои источники еще в октябре 2024 года, что Панжева задержали в Ростовской области при выезде с новых территорий с багажником, полным автоматов Калашникова и гранат. По информации издания, следователь уехал в зону СВО в конце 2022 года — начале 2023-го.

В публикации «Фонтанки» говорилось, что Панжеву 49 лет. Его бывшие коллеги по СК отмечали его «дерзкий стиль работы». Он занимался расследованиями тяжелых преступлений, включая некоторые громкие расследования, в том числе вел «дело Лося» — одного из крупных криминальных авторитетов и наркоторговцев Петербурга Александра Курьякова.

В декабре 2024 года петербургский телеграм-канал 78 писал, что для вывоза оружия Панжев вступил в сговор с бывшим сотрудником СК Центрального района Петербурга Никитой Белоусовым, которого задержали на КПП Ростовской области с арсеналом в багажнике служебной машины. На момент задержания Белоусов был действующим сотрудником СК ЛНР.

Из материалов допроса Белоусова, с которыми ознакомился 78, следовало, что Панжев попросил его перевезти оружие через КПП, не объяснив, с какой целью. По данным источника канала, Панжев перевелся в СК ЛНР в апреле 2023 года, а в сентябре 2024-го неожиданно вышел на пенсию. Это примерно совпало по времени с задержанием Белоусова.