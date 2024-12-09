Бывший вице-губернатор ЯНАО Андрей Воронов в 2020 году получил взятку в виде установки бассейна за 7 млн рублей. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава СКР Александр Бастрыкин.

По его словам, работами по установке бассейна экс-чиновнику занималась коммерческая фирма, так она пыталась получить «общее покровительство». Он добавил, что расследование дела еще не завершено.

Воронов был вице-губернатором ЯНАО в 2018—2020 годах, он курировал строительную отрасль региона, после чего возглавил администрацию Нового Уренгоя. На этом посту он работал до июня 2024 года, после чего ушел в отставку. В июле стало известно о его задержании в Москве.

По версии следствия, Воронов получил взятку в особо крупном размере. По делу также проходят еще три фигуранта, которых обвиняют в даче взятки: это исполнительный директор компании «Проектстройсервис» Григорий Нака, глава проекта Максим Лясин и архитектор Эдуард Полянский.

В августе, как сообщало РИА Новости, Воронов во время заседания суда попросился в зону боевых действий, отметив, что «следствие может продлиться месяцы, может быть, и годы».

Он заявил об отличном здоровье и умении владеть многими видами оружия, а также рукопашным боем. Экс-чиновник подчеркнул, что его просьба не является желанием уйти от ответственности по уголовному делу, так как он давно хотел отправиться на фронт, но не мог этого сделать из-за работы.

В октябре президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий освобождать подсудимых от уголовной ответственности в случае мобилизации или заключения ими контракта на военную службу. Ранее подписывать контракт на участие в боевых действиях могли те, чье дело еще не рассматривается в суде по существу, либо уже осужденные.