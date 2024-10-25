Никулинский суд Москвы отправил под стражу бывшего заместителя министра энергетики России Анатолия Яновского по делу о мошенничестве в крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Яновского арестовали до 24 декабря 2024 года. По утверждению следователя, находясь на свободе экс-чиновник может скрыться и иным образом помешать расследованию.

Защита просила суд отправить Яновского под домашний арест, ссылаясь на его проблемы с сердцем. Адвокат Сергей Дрозда также обратил внимание на многочисленные госнаграды экс-чиновника, в том числе медаль «За заслуги перед Отечеством», передает ТАСС.

«Мы не согласны с решением. Конечно, будем обжаловать сегодняшнее решение суда в апелляционной инстанции в установленный законом срок», — сказал адвокат после заседания.

Сам Яновский свою вину не признал. Он заявил, что обвинения в его адрес «безосновательны» и якобы не имеют к нему «никакого отношения». На суде он отмечал, что не сможет отбывать наказание из-за проблем с артериальным давлением и стентированных сосудов сердца.

По тому же делу задержан действующий заместитель министра Сергей Мочальников. Его обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК). Суд отправил чиновника под домашний арест с определенными запретами и ограничениями.

По делу также проходят должностные лица государственного учреждения по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов (ФГБУ ГУРШ Минэнерго) Наталья Конева, Асельдир Раджабов, Андрей Моисеенков и Роберт Шагинян.

Анатолий Яновский проработал в Минэнерго более 20 лет, должность замминистра ведомства он освободил в 2021 году. Перед задержанием Яновский исполнял обязанности первого вице-президента Академии горных наук. Сергей Мочальников был назначен на должность заместителя министра энергетики в апреле 2022 года. С 2014 года он занимал в министерстве позицию директора департамента угольной и торфяной промышленности.

Дело Яновского

О задержании Анатолия Яновского стало известно 24 октября. Показания на него могли дать задержанные летом 2023 года директор ФГБУ ГУРШ Андрей Моисеенков и владелец компаний-подрядчиков Роберт Шагинян, сообщал Shot. По версии следствия, предприятию Моисеенкова были выделены десятки миллиардов рублей, в том числе на ликвидацию Кизеловского бассейна в Пермском крае, где оказалась невыполненной часть запланированных работ.

Собеседник ТАСС уточнил, что задержание Яновского связано с хищением бюджетных средств в период, когда тот еще занимал пост замминистра. По версии ФСБ и МВД, фигуранты дела похищали бюджетные средства, выделяемые на проекты, связанные с очисткой территорий бывших выработок, пишет «Коммерсант».

Как утверждает Shot, с 2018 по 2023 год предполагалось ликвидировать неперспективные и убыточные шахты и разрезы в Кузбассе. Однако была выполнена лишь часть плана, причем качество выполнения оценивается как низкое. При этом работы привели к ухудшению экологической ситуации в регионе. По данным «Ъ», ущерб от махинаций составил более 500 млн рублей, косвенный ущерб природе — около 12 млрд рублей.