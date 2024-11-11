Бывшего заместителя министра образования и науки Дагестана арестовали на два месяца по подозрению в получении взятки в 60 млн рублей (ч. 6 ст. 290 УК), сообщает региональное управление Следственного комитета (СК).

О задержании экс-чиновника стало известно 8 ноября. По версии следствия, в период с 2013 по 2023 год он получил взятку в размере 60 млн рублей от руководителя коммерческой организации за оказание содействия в заключении госконтрактов на выполнение ремонтно-строительных работ на объектах, подведомственных министерству.

Всего было заключено 15 государственных контрактов на общую сумму более 160 млн рублей, утверждает СК. Ведомство не называет имени чиновника, однако, по данным «Коммерсанта», речь идет о Халиде Нурмагомедове.

Нурмагомедов был назначен на должность замминистра образования в сентябре 2022 года, а в сентябре 2024 года покинул пост по собственному желанию. В прошлом он занимал должность начальника отдела безопасности и ресурсного сопровождения Управления образования Кизилюрта.

В октябре в Дагестане на два месяца арестовали мэра города Избербаш Магомеда Исакова по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в 2019 году Исаков получил 3,9 млн рублей от застройщика за действия, связанные с отменой разрешения на строительство дома в Избербаше.

Shot утверждал, что всего Исаков незаконно «распродал и подарил» более тысячи муниципальных участков. В частности, на одной из таких земель на берегу Каспийского моря сейчас якобы строят гостиницу, писал канал.