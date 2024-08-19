Суд в Электростали Московской области приговорил к семи годам лишения свободы экс-журналистку РБК и «Ведомостей» Оксану Гончарову за убийство гражданского мужа Алексея Самусева. Об этом сообщает «Верстка»* со ссылкой на сына Гончаровой Петра.

Суд также удовлетворил гражданский иск родителей Самусева на сумму 2 млн рублей «за понесенные моральные страдания». Прокурор требовал для Гончаровой восемь лет колонии, родители ее бывшего мужа — от 10 до 12 лет.

В ночь на 1 августа присяжные признали Гончарову виновной в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ), но заслуживающей снисхождения (в этом случае суд не может назначить наказание, превышающее две трети от максимального). Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Телеграм-канал Ксении Собчак «Кровавая барыня» пишет, что адвокат Гончаровой планирует обжаловать приговор.

Дело Гончаровой

Гончарова убила своего гражданского мужа и отца ее двоих младших детей 28 сентября 2022 года. По словам журналистки, в этот день Самусев и его друг Максим Валиулин пришли к ней домой без приглашения и начали пить водку. В квартире также находились двое детей — трех и десяти лет.

Между Гончаровой и Самусевым завязалась ссора. Журналистка утверждала, что гражданский муж, с которым к тому моменту они уже не жили вместе, напал на нее с ножницами. Девушка выхватила их и ударила нападавшего, позже он умер в больнице.

Гончарова настаивала, что произошедшее не было умышленным убийством. Экспертиза зафиксировала на ее теле несколько ударов и порез на спине. Адвокат Александр Гаранин отмечал, что журналистка на протяжении многих лет подвергалась домашнему насилию со стороны гражданского мужа, который 40 раз привлекался за различные административные правонарушения.

Сама Гончарова рассказала, что Самусев избивал ее 15 лет — с 2007 года. По ее словам, за годы жизни с Самусевым у нее «были переломаны все ребра». В течение этого времени она неоднократно фиксировала побои и писала заявления в полицию. Самусев был трижды судим — за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, грабеж и угрозу убийством. Однако побои и угрозы не прекращались, говорила журналистка.

Согласно данным гособвинения, биологическая экспертиза не установила на ручках ножниц биологических следов потерпевшего Самусева. Друг убитого — Валиулин — заявил, что перед конфликтом с Оксаной Гончаровой у того не было в руках ножниц. Он также отметил, что журналистка вместе с ними распивала спиртное. Мать погибшего подтвердила, что сын злоупотреблял спиртным, но выпивал вместе с гражданской женой.

Сама девушка утверждала, что в тот вечер выпила немного игристого и приняла спиртное после случившегося, чтобы снять стресс. По ее словам, она просила у Валиулина помощи, но ему «было легче сказать, что этого не было, чем признать, что он, как мужчина, не заступился».

«Я не желала смерти Алексею и испытала сильный шок, когда после первого допроса оперативник сообщил мне, что он после операции умер. Я рассчитывала, что он тоже даст показания. О том, что у нас так все закончится, я не допускала и мысли», — сказала Гончарова.

В ходе процесса Гончарову лишили родительских прав. Опеку над их общими с Самусевым детьми передали брату убитого.

*внесена Минюстом России в реестр иноагентов