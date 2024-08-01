Присяжные в суде подмосковного города Электросталь единогласно признали экс-журналистку РБК и «Ведомостей» Оксану Гончаровой виновной в убийстве сожителя, но заслуживающей снисхождения, пишет «Коммерсантъ». Соответственно, срок лишения свободы по приговору суда не может превышать две трети от максимального — в данном случае это 10 лет (при максимуме в 15).

Обвинение настаивало, что Гончарова умышленно заколола ножницами мужчину, который был отцом двух ее детей. Защита утверждала, что журналистка на протяжении нескольких лет страдала от домашнего насилия и совершила убийство при самообороне.

Девушка несколько раз ударила бывшего сожителя остриями ножниц, попав в том числе в яремную вену у основания шеи. Эта рана оказалась смертельной, мужчина скончался в больнице.

Рассматривать дело Гончаровой коллегия из шести присяжных начала в апреле 2024 года. Под арестом журналистка находилась с осени 2022 года — ее взяли под стражу через два дня после того, как 28 сентября она в ходе ссоры несколько раз ударила ножницами 36-летнего Алексея Самусева, причинив ему смертельную рану.

Самусев был трижды судим, в том числе за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, грабеж, угрозу убийством и оскорбление представителя власти, а также 40 раз привлекался к административной ответственности за различные правонарушения.

С Гончаровой мужчина расстался, но поселился в соседней квартире и в день гибели выпивал с другом на кухне у бывшей сожительницы. Там же находились общие дети пары — одному из них десять лет, другому три года.

Собутыльник убитого Максим Валиулин, давая показания, заявил, что Гончарова на момент ссоры была пьяна. Сама она утверждала, что выпила только немного игристого вина, а после случившегося приняла еще спиртное из-за стресса. Мать Самусева подтвердила, что ее сын действительно злоупотреблял алкоголем, — однако, по ее словам, он выпивал вместе с сожительницей.

Ей было предъявлено обвинение в умышленном убийстве — по ч. 1 ст. 105 УК, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 15 лет.

Гончарова не признала вину. Она подтвердила, что выпивала вместе с Самусевым и Валиулиным. Однако, по словам девушки, после этого она попросила мужчин уйти, и Валиулин начал собираться, а Самусев, не желавший заканчивать застолье, набросился на хозяйку — хотя ему нужно было всего лишь уйти в свою соседнюю квартиру. В ходе ссоры, как утверждает журналистка, он сам схватил ножницы.

Гончарова заявила, что просила помощи у Валиулина, но «ему было легче сказать, что этого не было, чем признать, что он, как мужчина, не заступился». Обвинение же указывало, что на ручках ножниц не удалось обнаружить биологических следов убитого. Валиулин тоже уверял, что его собутыльник не брал в руки ножницы. Прокурор Анна Коновалова, обращаясь к присяжным, подчеркнула, что после случившегося Гончарова смыла кровь с ножниц в раковине.

Адвокат журналистки Александр Гаранин обнародовал в суде результаты экспертизы, согласно которым медики обнаружили на теле Гончаровой следы от нескольких ударов и порез на спине. Юрист сообщил, что девушка много лет была жертвой домашнего насилия со стороны сожителя.

Гаранин просил квалифицировать действия его подзащитной как «необходимую оборону» (ст. 37 УК) и прекратить дело или судить ее за «убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны» (ст. 108 УК) и приговорить к лишению свободы на срок не более двух лет. Присяжные не стали рассматривать ни один из предложенных адвокатом вариантов.

Сама журналистка рассказала, что подвергалась избиениям с 2007 года и писала об этом заявления в полицию. По ее словам, за годы жизни с Самусевым у нее «были переломаны все ребра». Мужчину привлекли к уголовной ответственности, но потом он продолжил избивать Гончарову. Девушка попросила присяжных быть объективными.

«Я не желала смерти Алексею и испытала сильный шок, когда после первого допроса оперативник сообщил мне, что он после операции умер. Я рассчитывала, что он тоже даст показания. О том, что у нас так все закончится, я не допускала и мысли», — сказала она в последнем слове.

Обсуждение приговора для Гончаровой состоится 19 августа. Адвокат будет просить для нее минимальный срок — шесть лет колонии общего режима. С учетом проведенных в СИЗО трех с половиной лет журналистка уже через несколько месяцев сможет рассчитывать на условно-досрочное освобождение при наличии положительной характеристики от администрации ИК.