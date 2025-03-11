Сообщения о 52-летнем бывшем полицейском, который сбил из ружья украинский беспилотник в Московской области, послужили поводом для возвращения к дискуссии о создании сил «народной ПВО» с участием гражданских лиц. В частности, депутат Госдумы Михаил Матвеев заявил, что такие предложения поступают, но Минобороны и силовики их не одобряют. Создатель телеграм-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук рассказал RTVI о рисках при реализации подобной инициативы.

Комментируя слова Матвеева о возможностях привлечения вооруженного гражданского населения к борьбе с беспилотниками, Звинчук напомнил, что «народные» отряды ПВО создают угрозы для пролетающих объектов, что ведет к хаосу и дезорганизации.

«Для того, чтобы отладить подобный механизм, особенно [если говорить о] людях с дронобойками, людях с огнестрелом и прочим [подобным оружием], может потребоваться не один, не два и даже не три месяца. И количество эксцессов в ходе такого обучения и попыток отладить систему будет достаточно много», — сказал он.

С другой стороны, отметил создатель телеграм-канала «Рыбарь», на примере 52-летнего пенсионера, который смог сбить БПЛА из ружья, можно увидеть, «что русская смекалка и желание защищать свою территорию, сами по себе уже действуют и достаточно просто захотеть внести свой вклад».

«При этом содержание подобных народных дружин чревато определенными рисками — начиная от финансовых, заканчивая репутационными. На примере того же киевского режима и попыток организовать народные дружины там, которые по нашим «Гераням» лупят в белый свет как в копеечку. И это все летит куда угодно, только не по ним. Мы понимаем, что подобного рода отряды, мягко говоря, несут определенную угрозу», — заявил Звинчук.

Эксперт также обратил внимание на то, что с точки зрения Министерства обороны подобная структура будет слабо управляемой. В то же время, он признал, что идея о привлечении летчиков малой авиации, которую упомянул депутат Матвеев, является реализуемой.

«Опасения нашего оборонного ведомства понять можно. Но про те же легкомоторные самолеты говорится давно и это действительно работающая история. С привлечением беспилотников ее можно реализовать. Но, опять же, вопрос регулирования. Когда действуют военные, понятно, кто несет все издержки и кто виноват. А если это полу- и плохо обученные гражданские, тут уже совсем другой вопрос», — добавил Звинчук.

Результаты атаки украинских беспилотников, которой подверглись регионы России в ночь на 11 марта, показали, что российские Вооруженные силы «уже вполне себе научились» противодействовать подобным угрозам, отметил автор «Рыбаря».

«Сегодня был самый массированный налет с начала специальной военной операции, и если бы он был в 2022 году, мы бы не смогли его отразить, потому что у нас средства ПВО и РЭБ были бы не приготовлены. Сейчас мы оказались боеспособны в этом плане. Мы видим, что совершенствуется подход и борьба с беспилотниками», — пояснил он.

Создатель «Рыбаря» предположил, что в будущем дело может дойти до создания подобных дружин, однако это должны быть специализированные, опытные и обученные подразделения.