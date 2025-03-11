После случая с отставным полицейским, который сбил из ружья украинский беспилотник в Подмосковье, в России возобновились разговоры об использовании средств «народной ПВО» в борьбе с дронами. Депутат Госдумы Михаил Матвеев отметил, что предложений в этом направлении поступает много, но Минобороны и силовики их не одобряют, в результате дроны долетают до цели. Капитан 1-го ранга в запасе Владимир Гундаров и руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в разговоре с RTVI прокомментировали ситуацию.

Матвеев написал в своем телеграм-канале, что «логика силовиков и губернаторов понятна: если сбитый самодеятельно БПЛА упадет на кого-то и убьет его, кто будет отвечать?» «Предложений и по защите промышленных и военных объектов, и по использованию разного рода волонтеров по сбиванию дронов много, но по описанным выше причинам мало что применяется. Вот и получается, что проще, чтобы дрон долетел до нефтяного завода и его “обломки” поразили цель, чем его собьет такой вот охотник [как в Подмосковье], и он упадет на дом его соседа», — рассуждает депутат.

Комментируя заявление Матвеева, Владимир Гундаров напомнил, что в соответствии с действующим законодательством гражданские лица не могут выполнять функции военных.

«Тут неправильно расставлены акценты — “проще, чтоб долетел”. Дело в том, что у нас существует Конституция, согласно которой военные действия лежат на государстве — не на гражданах, а на государстве. У нас нет партизанской войны, у нас нет партизанщины», — сказал он.

Гундаров напомнил, что только государство имеет право на применение силы, и призвал гражданское население «трудиться», а военных — выполнять задачи, возложенные на соответствующие ведомства и службы.

«Если сейчас раздавать всем оружие, как это было в Киеве в 2022 году, привлекать тех же охотников, которые имеют охотничьи билеты, лицензию на оружие, к уничтожению дронов — во-первых, это ничего не даст, потому что охотничье ружье стреляет на дальность порядка 100 метров, а дрон летит на 300 метрах. А во-вторых, это только создает лишние угрозы безопасности окружающим людям», — пояснил свою позицию эксперт.

В то же время он дал положительную оценку действиям мужчины, который самостоятельно сбил украинский беспилотник в Подмосковье. «Ну, подбил и подбил, и хорошо», — сказал Гундаров.

Александр Михайлов, в свою очередь, обратил внимание на то, что меры, предпринимаемые специалистами ПВО и РЭБ Минобороны, соответствуют реалиям угрозы со стороны воздушных атак ВСУ, а сами специалисты работают по плану эшелонирования средств ПВО.

«Как в этом направлении работают наши военные специалисты? Они работают над созданием эшелонированной ПВО, когда средства ПВО более меньшей дальности прикрывают свои зоны ответственности и, в зависимости от размера и типажа целей, к этой деятельности подключаются зенитно-ракетные средства средней и большой дальности», — отметил он.

Глава Бюро военно-политического анализа также выразил уверенность в том, что Москва и столичный промышленный регион представляют собой «самый защищенный мегаполис в мире» с точки зрения ПВО.

«Вовлекать в этот процесс гражданских лиц — я считаю, компетенция <…> не парламентского корпуса, потому что депутаты Государственной Думы вряд ли являются специалистами в области противовоздушной обороны, если, конечно, это не депутаты комитета по обороне, но указанная вами персона не относится к этому комитету», — добавил Михайлов.

Эксперт также предположил, что ввиду актуальности самой темы обсуждение этого вопроса может позволить «собрать некий политический пиар», а призыв «привлекать массы к освоению оружия» для борьбы с беспилотниками Михайлов назвал «попыткой попасть в прессу, пользуясь не самым приятным для населения моментом».

«Таких предложений можно придумать довольно много — давайте в каждый двор по зенитной установке поставим и будем всех обучать. Для этого у нас и есть силы ПВО, для этого у нас и есть специалисты в области правопорядка, у нас для этого есть кинологи, саперы, спасатели — люди, которые прошли соответствующее обучение в военных вузах, специальных колледжах, имеют звание, они стоят на должностях, имеют допуски к специальной технике и специальному вооружению. Пусть они занимаются своей работой, и мы всегда поблагодарим их за это», — добавил Михайлов.

Он также призвал помнить, что работа по обеспечению безопасности от БПЛА требует координации сразу нескольких ведомств.

«В случае падения таких изделий эти места тут же оцепляются, вызываются взрывотехники, специалисты по уничтожению такого рода боеприпасов. Опять же, крайне важно, чтобы такие изделия не вызвали очаговые пожары, серьезные разрушения, коммунальные проблемы. Поэтому, в любом случае, кроме военнослужащих ПВО, к этому общему делу обеспечения безопасности населения от средств воздушного нападения противника привлекаются практически все правоохранительные ведомства, которые работают на местах и, естественно, наши спасатели, специалисты МЧС России», — пояснил эксперт.

Глава Бюро военно-политического анализа дал положительную оценку действиям мужчины, который подбил беспилотник ВСУ, однако обратил внимание, что такой результат может объясняться везением.

«Если мы будем расширять полномочия применения вооружения в военных целях и привлекать гражданских, вряд ли это даст больший уровень безопасности, чем есть. Хорошо, когда это дрон, а если будет что-то другое?» — сказал он.