НАТО предоставит Киеву ракеты Storm Shadow в том количестве, которое необходимо ВСУ «при помощи ширмы-Италии». Об этом в беседе с «Инфо24» заявил политолог, военный эксперт и автор телеграм-канала «ЖИВОВ Z» Алексей Живов, комментируя информацию о поставке страной дальнобойных ракет в рамках девятого пакета военной помощи.

«Намерение Италии передать ракеты Storm Shadow Киеву не является спонтанным решением. НАТО постепенно передает Украине те вооружения и в том количестве, которые нужны ВСУ», — пояснил эксперт.

Живов также заявил, что у НАТО есть «долгосрочный план поставок оружия Украине», который «будет способен полностью удовлетворить потребности ВСУ».

По мнению военного эксперта, Запад просто «обставляет ситуацию как эмоциональную помощь различных стран Украине», но это «вовсе не помощь, а план», согласно которому страны, передающие оружие Киеву, выступают «ширмой для крупных поставок вооружения из запасов НАТО».

Ранее итальянское издание Fatto Quotidiano писало о планах Италии по отправке на Украину партии крылатых ракет Storm Shadow и ракетных комплексов Samp-T.

После этого глава глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что Рим направляет в зону боевых действий «только системы ПВО Samp-T» в целях самообороны, а Storm Shadow, способные поражать цели на территории России, Италия поставлять не будет.