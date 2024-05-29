Отказ от российских энергоресурсов может привести к росту тарифов на электроэнергию в Европе, считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Это станет ударом по экономике в странах Запада, заявил он в беседе с NEWS.ru.

Эксперт отметил, что сейчас в Европе обсуждают 14-й пакет антироссийских санкций, в рамках которого могут быть запрещены перевалка газа из России в европейские порты и импорт российского сжиженного природного газа (СПГ). По словам Юшкова, это решение может стать «очередным ударом по европейской экономике».

«Мы видим, что и так у них сокращается потребление газа даже со снижением цен. Никак газовый рынок не восстанавливается. Многие европейские предприятия закрываются, поэтому они потребляют меньше газа», — добавил Юшков.

Однако, по словам Юшкова, «с сокращением экономики, прежде всего тяжелой промышленноси», и развитием возобновляемой энергетики страны Евросоюза «вполне могут отказаться от российских энергоресурсов к 2030 году».

29 мая Германия и Чехия призвали Евросоюз создать рабочую группу высокого уровня, которая определит пути постепенного прекращения поставок газа, нефти и ядерных материалов из России, сообщило агентство Bloomberg. Поставки российских энергоресурсов уже существенно сократились, но Берлин и Прага выступают за отказ от оставшихся 20% поставок.

Как отмечает агентство, главы Минэнерго стран ЕС намерены встретиться в четверг, 30 мая, чтобы подвести итоги плана под названием REPowerEU. Этот план Еврокомиссии, предусматривающий отказ от энергоносителей из России, был представлен вскоре после начала российской военной операции на Украине.

