Требование дорожных инспекторов показать язык, чтобы выявить вероятное алкогольное опьянение, является незаконным. Об этом изданию «Секрет фирмы» сообщил автоюрист Лев Воропаев.

Ранее портал PRIMPRESS со ссылкой на неких автоэкспертов сообщил, что сотрудники ГИБДД участили проверки на дорогах, чтобы выявить пьяных водителей. Например, если раньше автовладельцев просили «подышать в трубочку» или посмотреть в глаза, то сейчас еще и показать язык.

«Дело в том, что язык среди прочих может тоже указать на наличие алкоголя в организме. Если поражена печень, то сбоку на языке остаются следы от зубов. А также может быть налет на языке», — утверждается в статье.

При этом, как пишет PRIMPRESS, если экспертиза покажет наличие алкоголя в крови, то водителя могут лишить прав как минимум на 1,5 года.

Воропаев подчеркнул, что так как полицейские не являются врачами, то и не имеют права требовать от лица, находящегося за рулем, показывать язык, так как не смогут «определить наличие каких-либо болезней или интоксикации».

«Ни приказами МВД, ни Кодексом об административных правонарушениях, ни постановлениями правительства такое право сотруднику ГАИ не предоставлено. Конечно, инспектор может просто вас попросить, а вы ему можете просто отказать ваш язык демонстрировать», — добавил эксперт.

Сейчас дорожный инспектор может предложить пройти тест на алкоголь, если у водителя один или более признаков опьянения, в числе которых: запах алкоголя изо рта; неустойчивость позы и шаткость походки; нарушение речи; резкое изменение окраски кожных покровов лица. Также автовладельца могут обязать «подышать в трубочку», если он совершил нарушение ПДД.

Водитель вправе отказаться от теста на алкоголь на месте, но тогда ему предложат проехать в медучреждение для освидетельствования. Если он отказывается, то его могут оштрафовать на сумму до 45 тыс. рублей и лишить прав на 1,5—2 года.