Прекращение передачи разведывательных данных США украинской армии может не иметь критичных последствий, поскольку нужную информацию Киеву могут предоставлять другие его партнеры. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» выразил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

По его словам, Соединенные Штаты, безусловно, обладают монополией на развединформацию, поскольку у них есть как спутниковые системы, так и морские коммуникации, но при этом Вашингтон завязан на разведывательное сообщество НАТО.

«То есть, вся информация циркулирует по этому замкнутому контуру, и, если данные не передадут США, их может передать, например, Великобритания», — пояснил Матвийчук.

Эксперт считает, что контроль Вашингтона за передачей информации Киеву партнерами по НАТО не исключает возможности стран делится с Вооруженными силами Украины (ВСУ) собственными разведданными.

«Каждая из стран, кроме циркулирующей по НАТО информации, имеет и свой контур. Та же Великобритания обладает большим объемом информации по собственным каналам. Так что без участия США объем разведданных может уменьшиться, но не исчезнуть полностью», — добавил полковник.

По его мнению, критичным для Украины может стать отключение от системы Starlink. При таком развитии событий Киев не сможет ни получать, ни передавать информацию.

О том, что США прекратили разведданными с Украиной ранее сообщило издание Financial Times (FT) со ссылкой на двоих американских чиновников, знакомых с ситуацией. По данным газеты, сотрудничество с разведкой США было необходимо для способности Украины идентифицировать и поражать российские военные цели. При этом один из источников издания отметил, что Вашингтон по-прежнему делится разведданными по России и Украине со своими ближайшими союзниками, включая Лондон.

Позднее информацию о приостановке военной помощи Украине и прекращение обмена разведданными в соцсети Х подтвердила корреспондентка Fox News Джеки Хайнрих, ссылаясь на комментарий директора ЦРУ Джона Ли Рэдклиффа. С ее слов, Рэдклифф​ «молчаливо подтвердил» телеканалу этот факт и сослался на «паузу на военном фронте, на фронте разведки, чтобы привлечь всех причастных к поддержанию мира во всем мире».