Слова министра обороны Великобритании Джона Хили о том, что конфликт между Москвой и Киевом достиг критической фазы, означают, что Европа и НАТО готовятся к войне с Россией. Таким мнением с Инфо24 поделился политолог Юрий Светов.

По итогам встречи с министрами обороны Италии, Польши, Франции и ФРГ глава оборонного ведомства Великобритании Джон Хили заявил о необходимости увеличить военные расходы и «брать на себя больше ответственности» за безопасность Европы, пишет ТАСС. «Война на Украине вошла в критическую фазу, и пришло время для того, чтобы Европа начала делать больше для обеспечения своей безопасности и коллективной обороны. Мы совместно укрепляем восточные рубежи НАТО, укрепляем сотрудничество в сфере разработки средств ПВО и дальнобойных ракет», — сказал он.

«Заявление Хили говорит о том, что Европа и НАТО готовятся к войне с Россией. Вспомните его немецкого коллегу Бориса Писториуса, который сказал, что надо готовиться к войне в 2027 году», — отметил он.

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При этом политолог заявил, что в ходе переговоров, которые прошли между главами оборонных ведомств Великобритании, Италии, Польши, Франции и ФРГ, обсуждался вопрос «оживления» и финансирования военно-промышленного комплекса, так как у предпринимателей нет желания работать на перевооружение в отсутствие уверенности, «что это на долгие годы».

«Вот отсюда все эти разговоры, вся эта готовность к войне», — добавил Светов.

Он также выразил уверенность в том, что руководство НАТО целенаправленно продвигает миф о «российской угрозе» для того, чтобы запугать европейцев. Светов предположил, что таким образом альянс стремится восполнить израсходованные запасы вооружений.

«Обратите внимание, что официальные представители НАТО регулярно заявляют о нападении России. У них есть твердое убеждение, что Россия побеждает на Украине и после этого якобы нападет на Прибалтику, Финляндию или даже на Польшу. То есть они убеждают общественность, что угроза исходит именно с нашей стороны», — сказал эксперт.

Светов назвал подобные убеждения «фантазиями», так как Россия не планирует нападать на указанные страны, однако обратил внимание, что такая ситуация представляет собой «реалии сегодняшнего дня».

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